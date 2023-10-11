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可以防彈？傳特斯拉Cybertruck外裝選芬蘭廠商不鏽鋼

編譯劉忠勇／即時報導
Cybertruck迄今尚未全面投產，但執行長馬斯克承諾會在今年內量產。（路透）
Cybertruck迄今尚未全面投產，但執行長馬斯克承諾會在今年內量產。（路透）

彭博引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）將採用芬蘭供應商Outokumpu的不銹鋼板做為外裝。據報導，Outokumpu已配合滿足這款電動車非傳統的設計需求，對該公司來說堪稱一次重大的產品轉型。

知情人士向彭博透露，不鏽鋼可能由Outokumpu在阿拉巴馬卡爾弗特（Clavert）的工廠交運至特斯拉在德州奧斯汀的組裝廠，且特斯拉可能不只向一家公司下單。Outokumpu總部位於赫爾辛基，是歐洲最大的不鏽鋼生產商，在汽車領域主要配合汽車製造商生產排氣系統。

受此消息激勵，Outokumpu在紐約股市交易的存託憑證一度飆漲多達49%，終場漲16.3%，收在2.35美元。因存託憑證交易量低，往往容易放大股價波動。

馬斯克宣稱不鏽鋼外裝可以防彈，且不需上漆。他預定在10月18日財報公布後的投資人電話會議上更新特斯拉這款皮卡的生產進度。

Cybertruck迄今尚未全面投產，但執行長馬斯克承諾會在今年內量產。不鏽鋼結合鋼和鎳，價格是一般鋼板的二到三倍。特斯拉決定讓Cybertruck使用鋼板，已引起業界關注及檢視。

其他主要汽車製造商的皮卡並沒有使用不鏽鋼外裝。大多數皮卡外裝採用高強度鋼。福特汽車的F-150皮卡則採用鋁製的車身，但仍是鋼構的車體。

特斯拉 馬斯克 德州

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