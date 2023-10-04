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比亞迪純電車銷量與特斯拉只差3456輛 超越只一步之遙

記者黃國樑／即時報導
比亞迪純EV銷量，快要追過特斯拉。圖為9月8日在德國慕尼黑國際車展城市公共展示區，比亞迪的展區吸引不少人參觀。（新華社）
比亞迪純EV銷量，快要追過特斯拉。圖為9月8日在德國慕尼黑國際車展城市公共展示區，比亞迪的展區吸引不少人參觀。（新華社）

根據中國財經媒體華爾街見聞，依據今年第三季度的銷量，比亞迪距離超越特斯拉，問鼎「全球電動車銷售冠軍」只有一步之遙。

報導稱，在截至9月30日的三個月裡，比亞迪純電動車銷量達到43萬1603輛，較第二季成長23%，包括混合動力車在內的汽車銷量達到82萬2094輛，再創單季新高。而特斯拉第三季交車量為43萬5059輛，季比回落了3.1萬多輛，為2022年第二季以來的首次下降，同時也低於大多數分析師預期的44萬至45.5萬輛。

報導稱，兩者之間的差距縮小至3456輛，創紀錄最窄。比亞迪大力開拓新市場，交車量持續攀升，而特斯拉則因工廠停工調整生產線，出現一年多來首季交屋下滑。

報導提及，比亞迪進一步完善品牌矩陣佈局，先後推出兩個豪華電動車品牌——「仰望」和「方程豹」，仰望U8的正式上市標誌著比亞迪正式覆蓋百萬級豪車市場。該公司還推出了兩款廉價車型——海鷗和海豚，以削弱競爭對手的實力。

而同期，報導指出，特斯拉由於計劃中的停產壓制了產量，該公司為生產新款Model 3和尚未發布的Cybertruck，暫停了部分工廠的生產以升級裝配線。特斯拉表示，較上一季的下降是由於工廠升級的停工造成的。對於期待已久的Cybertruck，馬斯克曾表示，Cybertruck將於今年底上市銷售，人們對Cybertruck需求強勁，遠超預期甚至看不到頭。

但儘管如此，報導稱，由於高利率影響了對電動車的需求，銷售下滑可能引發分析師對需求疲軟的擔憂。特斯拉今年稍早透過降價成功刺激了銷售，但代價是侵蝕了其領先業界的利潤率，特斯拉第二季毛利率降至18.2%，年減了8個百分點。

報導提到，同時，特斯拉也面臨日益激烈的市場競爭。在中國市場，特斯拉正試圖抵禦比亞迪和蔚來等新勢力的衝擊；在美國市場，特斯拉面臨福特汽車、通用汽車、現代汽車和福斯等老牌汽車製造商的競爭。競爭對手Rivian則對特斯拉Cybertruck皮卡構成了競爭威脅，Rivian第三季交付了1.56萬輛電動貨車、皮卡和運動型多用途車，高於上一季的1.26 萬輛。

報導說，儘管第三季業績不佳，但特斯拉仍維持「2023年180萬輛汽車」的銷售目標不變，並預計第四季的交付量將回升至47.5萬輛左右。比亞迪方麵包括混合動力車在內，預計將衝擊300萬輛的目標。

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