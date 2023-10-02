歐洲市場掀起電動車熱潮 TESLA和MG是最大贏家

特斯拉。（路透）

根據汽車產業資訊公司JATO Dynamics收集的最新數據顯示，歐洲新車市場正經歷一個非常有趣的趨勢。電動車 銷售趨勢越來越明顯，而這樣的成果很大程度上歸功於電動車大廠TESLA。 儘管其產品系列有限，但高知名度仍有效吸引並利用消費者對電動駕駛日益增長的興趣。 2023年8月，TESLA在歐洲註冊了33,809輛汽車，比去年同月成長了240%，領先Opel、Citroen或Fiat等歐洲主流品牌，並以純電動車身分僅落後Ford約3,600輛。

Tesla 的成功繼續建立在Model Y和Model 3的基礎上。前者再次成為歐洲最暢銷的車型，並且很可能將這一地位保持到今年年底。這將使歐洲汽車市場陷入尷尬的境地，外國汽車比歐洲地區生產的任何汽車都更受歡迎。 截至目前，Model Y銷量已超過16.9萬輛，年增216%。

以Model 3為例，該品牌正在利用降價來擴大客戶群，並從其他級距市場（例如C級距市場）搶奪銷售。 當改款版本投放市場時，預計將進一步成長。

Tesla與中國兩大企業（吉利和上汽）一起，是唯一一家多年來市佔率持續成長的企業。這是適時採取一系列行動的結果：首先是逐步推出Model 3，然後在歐洲開設更多銷售點，使Tesla能夠在重新設計之前保持Model 3 的一致性。之後更推出了Model Y，為了保持成長速度並開始逐步降價，讓Tesla始終能維持熱潮及話題。

從汽油/柴油車到純電動的過渡還有另一個大贏家：MG。 這個源自英國，但如今在中國設計、開發和生產的品牌，是亞洲巨頭中唯一真正改變遊戲規則的玩家。在歐洲最新推出的MG4以其具有競爭力的價格和良好的評價繼續吸引許多消費者，讓MG 8月以近14,900輛的銷量躋身歐洲前20名。

這個數字高於Suzuki、Mini、Mazda或Jeep的記錄。電動車型佔銷量的59%，在最暢銷的 BEV（電池電動車）品牌中排名第七，甚至領先Opel、Audi、Skoda、Peugeot或Renault等大品牌。

TESLA和MG的崛起是以一些傳統汽車製造商的市佔率下降為代價的。VW、FORD、CITROEN、PEUGEOT和HYUNDAI汽車本月市佔率損失最大。雖然這些車廠也都有推出電動產品，但目前仍不足以與TESLA和MG競爭。

這是傳統品牌的主要問題：TESLA在降價的同時，也同時讓旗下車款更接近一般大眾市場，而MG則以極具競爭力的產品從下而上進攻。