馬斯克險因自駕送命 自傳曝光怒飆工程師
特斯拉創辦人兼執行長馬斯克最新同名傳記9月12日正式上市，書中透露2015年時他多次在試駕時因自動駕駛輔助技術（Autopilot）不夠成熟差點送命，導致他對工程師大發雷霆。
Futurism報導，知名傳記作家兼記者艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的《馬斯克傳》（Elon Musk）揭露，馬斯克某次測試Autopilot時，在405號洲際公路過彎碰上褪色的路面車道線，而Autopilot地光學感測器無法識別的情況下，汽車突然轉向，幾乎撞上迎面而來的車輛。
只要發生類似情況，馬斯克都會「氣噗噗」衝進特斯拉辦公室，對工程師大發飆，並不斷要求工程師「做點什麼編修Autopilot程式碼」。
事實上，特斯拉工程師認為「光學雷達」（LiDAR）是提高安全性的最佳選擇，可是馬斯克堅持使用光學感測器就夠了，像人類主要用眼睛認路、識別一樣。
另一方面，馬斯克也嫌棄光學雷達太貴、不必要。
最後，馬斯克當時的幕僚長提勒（Sam Teller）想出一個治標不治本的方法──重新繪製彎道路面車道線，「從此以後，Autopilot便成功克服玩命彎道。」
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