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馬斯克險因自駕送命 自傳曝光怒飆工程師

編譯盧思綸／即時報導
​特斯拉創辦人兼執行長馬斯克多次因自動駕駛輔助技術不夠成熟險些送命。(路透)
​特斯拉創辦人兼執行長馬斯克多次因自動駕駛輔助技術不夠成熟險些送命。(路透)

特斯拉創辦人兼執行長馬斯克最新同名傳記9月12日正式上市，書中透露2015年時他多次在試駕時因自動駕駛輔助技術（Autopilot）不夠成熟差點送命，導致他對工程師大發雷霆。

Futurism報導，知名傳記作家兼記者艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的《馬斯克傳》（Elon Musk）揭露，馬斯克某次測試Autopilot時，在405號洲際公路過彎碰上褪色的路面車道線，而Autopilot地光學感測器無法識別的情況下，汽車突然轉向，幾乎撞上迎面而來的車輛。

只要發生類似情況，馬斯克都會「氣噗噗」衝進特斯拉辦公室，對工程師大發飆，並不斷要求工程師「做點什麼編修Autopilot程式碼」。

事實上，特斯拉工程師認為「光學雷達」（LiDAR）是提高安全性的最佳選擇，可是馬斯克堅持使用光學感測器就夠了，像人類主要用眼睛認路、識別一樣。

另一方面，馬斯克也嫌棄光學雷達太貴、不必要。

最後，馬斯克當時的幕僚長提勒（Sam Teller）想出一個治標不治本的方法──重新繪製彎道路面車道線，「從此以後，Autopilot便成功克服玩命彎道。」

馬斯克 特斯拉

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