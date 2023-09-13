印度官員：特斯拉今年計劃加倍採購印度汽車零件

印度商工部長高約爾表示，特斯拉今年計劃向印度進口最多19億美元的汽車零件，比去年的10億美元高近一倍。路透

印度 政府官員表示，特斯拉 正計劃今年向該國採購最多價值19億美元的汽車零件，比去年高出將近一倍。

彭博資訊報導，印度商工部長高約爾（Piyush Goyal）13日在新德里一場活動上表示，特斯拉去年已向印度採購了價值10億美元的汽車零件，今年特斯拉的目標是接近17億或19億美元。

特斯拉執行長馬斯克在與印度總理莫迪6月於美國會面後曾表示，特斯拉將在印度進行大規模投資。

馬斯克先前曾批評印度的高進口稅和電動車 政策，印度也隨後建議特斯拉不要在印度販賣政治死對頭中國大陸製造的車，導致雙方陷入一年的僵局，但後來又在今年5月重啟對話。

高約爾在回應印度是否會考慮如特斯拉要求的降低電動車進口稅的問題時表示：「我們是一個提供每個人公平機會的政府。我們將會在與所有利害相關人磋商後，想出一套政策。」

高約爾說，政府希望在近期未來內看到印度有更多的投資和更高的電動車產出，以得到規模經濟的利益。

印度重工業部聯合秘書庫雷希（Hanif Qureshi）也在同場活動上表示，印度正考慮提供汽車零件製造商獎勵措施，但未透露進一步細節。