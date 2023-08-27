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特斯拉將在洛杉磯建「豪華版充電站」有餐廳、露天影院

中央社／洛杉磯26日專電
電動車大廠特斯拉（Tesla）在全美設有約2000處「超級充電站」（Supercharger stations），圖為洛杉磯一處超級充電站停滿特斯拉電動車。(中央社)
電動車大廠特斯拉（Tesla）在全美設有約2000處「超級充電站」（Supercharger stations），圖為洛杉磯一處超級充電站停滿特斯拉電動車。(中央社)

電動車大廠特斯拉Tesla）準備在洛杉磯興建一座升級版的充電站，結合露天電影院及餐廳，讓車主在充電時滿足娛樂需求。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）多年前就有這樣的想法。他在2018年一則推特（Twitter，現改名X）貼文表示，想把充電站結合老式的車上用餐（drive-in）餐廳，服務生溜直排輪送餐，設置大銀幕播放經典電影。

如今這樣的夢想快要成真。洛杉磯新聞台KTLA、雅虎（Yahoo）財經新聞等多家媒體，引述專門報導特斯拉消息的Teslarati網站報導，特斯拉第一家結合餐廳與電影院的升級版充電站將要落腳好萊塢。

根據Teslarati掌握的文件，洛杉磯市政府建築及安全部門已經批准特斯拉設置升級版充電站的申請，已經核發許可證。地點位在西好萊塢的聖塔蒙尼加大道（Santa Monica Boulevard）上，但開幕日期目前沒有公布。

特斯拉曾在今年3月的投資人日公布示意圖，呈現這樣結合2個大型銀幕、32個充電座和一座帶有屋頂座位的餐廳。

雅虎財經報導，特斯拉在全美設有約2000處「超級充電站」（Supercharger stations），充電座數量達1萬7000個。在洛杉磯這一豪華版充電站如果成功，特斯拉可望在全美的大城市擴大增建。

特斯拉今年初宣布，2024年之前，將分享1萬2000個充電座給其他廠牌的電動車使用。這項原本是特斯拉車主的專屬服務，隨著特斯拉與其他車廠的協議，開發了新的商機。有分析師預估，「超級充電站」可望在2030年為特斯拉帶來100億美元到200億美元收益。

特斯拉 洛杉磯 Tesla

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