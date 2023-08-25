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馬斯克特斯拉私有化推文求和解 投資人各領12000美元

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克檔案照。（路透）
特斯拉執行長馬斯克檔案照。（路透）

一群特斯拉投資人每人將拿到大約12,000美元，彌補他們因該公司執行長馬斯克2018年推文聲稱已「取得資金」、能以每股420美元將這家汽車製造商私有化，結果卻沒這麼做，導致他們承受的損失。

美國證券交易委員會（SEC）周三提交法庭文件，要求法官最終批准其計畫，支付投資人總共4,000萬美元，外加馬斯特和特斯拉都同意的利息，作為和解監管機構訴訟的民事處罰。這個數字僅為證券交易委員會估計投資人在推文發布後因股價波動損失8,000萬美元的一半多一點，是另一樁集體訴訟案投資人方專家證人所計算損失120億美元的一小部分。

兩個損失金額為何天差地別的原因還不完全清楚。但專家證人計算了2018年8月7日推文發布後10天內所有特斯拉投資人的損失，而SEC僅計算推文發布後27個小時多一點的時間，不含期權和衍生品交易，且僅適用於特斯拉普通股。另外，不是所有合格的投資人都提出索賠要求。

根據該文件，如果法官批准此一計畫，特別成立的基金將支付3,350位投資人的索賠，每人平均拿到略低於12,400美元。法官周四表示，如果特斯拉或馬斯克不再提異議，他將於9月1日批准計畫。

此案是少數進入審判的企業證券詐欺指控案之一，絕大部分被駁回或和解掉。特斯拉投資人2月雖敗訴但正上訴中。

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