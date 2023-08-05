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特斯拉Cybertruck訂4年沒交車 網：馬斯克錢都去買推特

聯合新聞網／即時報導
特斯拉Cybertruck電動皮卡。(美聯社)
特斯拉Cybertruck電動皮卡。(美聯社)

2022年全球電動車市場突破千萬大關，電動車無疑成為未來發展趨勢，因此許多民眾在買車時會也會將電動車列為選擇之一。不過一名網友在網上發文，表示自己下單特斯拉皮卡後已經快四年了，至今卻尚未收到，貼文一出，吸引千名網友至留言區回覆。

該網友在臉書社團「Tesla CyberTruck」發文，表示自己在約四年前，也就是2019年的11月下訂了一台特斯拉電動皮卡，不過至今已過了三年多卻遲遲未交車，讓他疑惑發問「到底什麼時候會到？」

對此，網友紛紛打趣，「喔～直接打電話給你的銀行吧」、「伊隆（馬斯克）用了你所有的訂金來購買 Twitter。」、「永遠不會，這是最好的營銷騙局」、「Cybertruck？嗯，他們一定已經把它寄到你的電子郵件了」、「2019年已經是四年前了，心痛」、「那真的是2019年嗎？該死的時間過得真快」、「2月31日開始發貨」、「已經開始生產」。

而特斯拉在2019年11月的發布會上首次公開展示Cybertruck原型車，它是一台外觀平整光滑，且造型獨特的角錐型銀色皮卡，集卡車的實用性和跑車的加速效能於一身。原先計畫兩年後就開始生產，不過因為Cybertruck的車身使用不銹鋼打造，再加上造型、焊接的成本昂貴且難度高，因此馬斯克便推遲了生產時間。

經過了近四年的等待，「第一輛Cybertruck在德州超級工廠製造完成！」特斯拉今年7月15日在推特發布貼文，眾所矚目的電動皮卡終於完成首輛生產，而根據馬斯克的規劃，Cybertruck預計在今年夏季開始小規模生產，且於第三季開始少量交車，到了明年才會逐漸量產。

在拖延兩年後，特斯拉終於生產第一輛Cybertruck電動皮卡。(路透)
在拖延兩年後，特斯拉終於生產第一輛Cybertruck電動皮卡。(路透)

特斯拉 馬斯克 電動車

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