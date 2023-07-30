Tesla Model Y歐洲市場所向披靡 MG新車帶動銷量大漲

Tesla Model Y。(取材自官網)

走過了新冠肺炎疫情 影響及車用晶片短缺問題，歐洲汽車市場今年明顯成長，今年上半年歐洲共有656萬輛新車註冊，較2022年增加了97.6萬輛。其中，電動車 大廠Tesla 在歐洲繼續蓬勃發展，Model Y成為今年上半年最暢銷的乘用車外，Tesla的市占率更是幾乎翻了一番。

今年6月為止，Tesla在歐洲共售出了185,238輛汽車。這比去年增長了117%，市占率從1.53%上升到2.82%。 增長很大程度上歸功於Tesla的汽車供應量增加以及最近的降價。

6 月，Model Y再次榮登歐洲銷量排行榜榜首，此前曾在去年11月、12月及今年2月和3月占據榜首。事實證明，它在挪威特別受歡迎，幾乎四分之一的註冊新車都是Model Y。 今年Model Y在歐洲共售出136,564輛，領先Dacia Sandero（123,408 輛）、VW T-Roc（111,692 輛）、Peugeot 208 （105,699 輛）和Opel/Vauxhall Corsa（105,637 輛）。

Tesla並不是唯一一家受益於歐洲人氣飆升的汽車製造商。與 2022年上半年相比，近期在台灣人氣飆升的MG，在歐洲市場同樣大有斬獲，2023年上半年的銷量也增長了128%，達到104,293輛，這意味著它的銷量超過了 Cupra、Mazda、Mini、Suzuki和Jeep等品牌。新款MG4的受歡迎程度為該品牌的銷量大幅增長做出了貢獻。

市場研究調查機構Jato Dynamics全球分析師Felipe Munoz表示，MG正在利用該品牌在西方的聲譽和中國市場的競爭力來發揮自己的優勢。MG在西方和東方市場上有吸引力、具現代感且價格實惠的電動汽車很好地展示了中國製造商如何獲得更多吸引力並改變對其產品的看法。