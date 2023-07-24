我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

特斯拉Model 3塑膠油門踏板「斷裂」？網：你不是個案

記者趙駿宏／綜合報導
美國一位Tesla車主上論壇貼文表示他的Model 3油門踏板斷裂。（取材自Reddit／＠beerbaron10）
美國一位Tesla車主上論壇貼文表示他的Model 3油門踏板斷裂。（取材自Reddit／＠beerbaron10）

油門踏板和煞車踏板是汽車中最常使用的部件之一，即便到了電動車時代有人稱它為電門踏板，但基本上指的都是同樣一項部件。因此從未有人質疑過油門踏板的耐用度，直到這輛特斯拉Tesla Model 3車主PO出了他的油門踏板斷裂照片，大家才知道原來油門踏板也算消耗品？

該車輛是2021年式Tesla Model 3 Long Range。車主Reddit論壇上分享的照片顯示，油門踏板的柱子已經撕裂成了兩截，看起來隨時都會斷掉。該貼文的標題是「我認為我沒有踩那麼用力……」，並詢問其他Model 3車主是否有類似的經歷。

隨後在網路上快速搜尋會發現，這並不是Tesla油門踏板損壞的唯一案例。自2017年以來，幾位Model S車主在論壇貼文和社交媒體上分享了塑膠踏板破損的照片。富比士2019年的一篇文章中報導了其中一些案例。

富比士在2019 年的一篇文章中報導了Tesla油門踏板斷裂的其中一些案例。（截...
富比士在2019 年的一篇文章中報導了Tesla油門踏板斷裂的其中一些案例。（截圖自forbes.com）

而另一位Tesla車主公開抱怨，並要求該公司在油門踏板上換為金屬材質和橡膠塗層，才能改善其堅固與耐用性。但由於Tesla都在專門的服務中心修復自家電動車，因此沒有關於此案發生頻率的可用數據。且Tesla也並不是唯一一家使用塑膠製作踏板的車廠，因為這全都是零件供應商中在製作踏板時的常見做法。

雖然在駕駛時，煞車永遠比加速更重要，且即便擁有自動駕駛系統，就目前來說仍需要煞車和油門踏板來安全操作車輛。在這種情況下，如果車廠在整套裝置中使用相同的堅固材料，或者通過正確的設計確保塑膠足夠堅固，那才是安全的作法。

I don't think I pressed it that hard...
by u/beerbaron105 in TeslaModel3

Tesla 電動車 特斯拉

上一則

Hyundai RN22e挑戰古德伍德爬山賽 失控撞進乾草堆

延伸閱讀

科技大咖季報 美股指標

科技大咖季報 美股指標
安全帶、前鏡頭有疑慮 特斯拉召回逾1.6萬輛Model X、S、Y

安全帶、前鏡頭有疑慮 特斯拉召回逾1.6萬輛Model X、S、Y
特斯拉股價摔10% 馬斯克財富蒸發200億元…仍是首富

特斯拉股價摔10% 馬斯克財富蒸發200億元…仍是首富
特斯拉午盤股價猛摔逾7% 反映這些顧慮

特斯拉午盤股價猛摔逾7% 反映這些顧慮

熱門新聞

連續赤熱高溫，專家建議電動車車主避免在高溫下充電，以免傷害電池。(美聯社)

熱效應來襲 太熱別充電 電動車5點「護電池」建議

2023-07-16 23:07
特斯拉 （Tesla）上季銷量和營收增加，但營業利益率到不足10%，執行長馬斯克的好日子漸行遠去。（路透）

特斯拉財報露餡…擴大電動車市場後 馬斯克日子變辛苦

2023-07-20 07:06
特斯拉（Tesla）在社群媒體推特上寫著：「第一輛Cybertruck在德州超級工廠製造完成！」推文同時還附上1張照片，照片中1輛造型未來感十足的皮卡，位於一群戴著頭盔、身穿黃背心的特斯拉工人中間。（取材自特斯拉推特）

完成首輛電動皮卡Cybertruck生產 特斯拉發表會2天內收近15萬份預購訂單

2023-07-16 19:12
北美洲企業爭相回收電動車電池，以削弱中國在這項領域的主導地位。路透

美國補助電動車電池回收 挑戰中國主導地位

2023-07-21 12:03
特斯拉（Tesla）Model Y。(歐新社)

在亞洲買特斯拉Model Y 東南亞這國最便宜

2023-07-20 02:40
特斯拉共同創辦人史陶伯（中）成立的電池回收事業，為了在內華達州設廠，正洽談籌資7億美元，將使公司估值衝高到近50億美元。彭博資訊

EV電池回收熱 特斯拉共同創辦人的公司估值衝50億美元

2023-07-18 22:24

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了