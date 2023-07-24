特斯拉Model 3塑膠油門踏板「斷裂」？網：你不是個案

美國一位Tesla車主上論壇貼文表示他的Model 3油門踏板斷裂。（取材自Reddit／＠beerbaron10）

油門踏板和煞車踏板是汽車中最常使用的部件之一，即便到了電動車 時代有人稱它為電門踏板，但基本上指的都是同樣一項部件。因此從未有人質疑過油門踏板的耐用度，直到這輛特斯拉Tesla Model 3車主PO出了他的油門踏板斷裂照片，大家才知道原來油門踏板也算消耗品？

該車輛是2021年式Tesla Model 3 Long Range。車主Reddit論壇上分享的照片顯示，油門踏板的柱子已經撕裂成了兩截，看起來隨時都會斷掉。該貼文的標題是「我認為我沒有踩那麼用力……」，並詢問其他Model 3車主是否有類似的經歷。

隨後在網路上快速搜尋會發現，這並不是Tesla油門踏板損壞的唯一案例。自2017年以來，幾位Model S車主在論壇貼文和社交媒體上分享了塑膠踏板破損的照片。富比士2019年的一篇文章中報導了其中一些案例。

富比士在2019 年的一篇文章中報導了Tesla油門踏板斷裂的其中一些案例。（截圖自forbes.com）

而另一位Tesla車主公開抱怨，並要求該公司在油門踏板上換為金屬材質和橡膠塗層，才能改善其堅固與耐用性。但由於Tesla都在專門的服務中心修復自家電動車，因此沒有關於此案發生頻率的可用數據。且Tesla也並不是唯一一家使用塑膠製作踏板的車廠，因為這全都是零件供應商中在製作踏板時的常見做法。

雖然在駕駛時，煞車永遠比加速更重要，且即便擁有自動駕駛系統，就目前來說仍需要煞車和油門踏板來安全操作車輛。在這種情況下，如果車廠在整套裝置中使用相同的堅固材料，或者通過正確的設計確保塑膠足夠堅固，那才是安全的作法。