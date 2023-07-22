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安全帶、前鏡頭有疑慮 特斯拉召回逾1.6萬輛Model X、S、Y

聯合新聞網／綜合報導
因安全帶預緊點無法與錨點接合，以及部分車款前置鏡頭角度設置錯誤，特斯拉在美將召回共計超過1.6萬輛的Model X、Model S、Model Y。(圖：特斯拉提供)
因安全帶預緊點無法與錨點接合，以及部分車款前置鏡頭角度設置錯誤，特斯拉在美將召回共計超過1.6萬輛的Model X、Model S、Model Y。(圖：特斯拉提供)

經過國國家公路交通安全管理局(NHTSA)的調查後，電動車大廠特斯拉(Tesla)必須針對旗下的Model S、Model X與Model Y進行新的召回修正，原因出自於車輛中的安全帶問題與前置鏡頭位置錯誤有關。事實上，NHTSA已在今年3月份就開始針對特斯拉的安全帶所存在之疑慮展開調查，且截至今年6月19日，特斯拉已經確認有12起與安全帶相關問題的保修申請，所幸目前皆未發生因安全帶問題而出現的死傷事故。

特斯拉Model X。(圖：特斯拉提供)
特斯拉Model X。(圖：特斯拉提供)

特斯拉在召回改正報告中指出，2021年至2023年所生產的Model S與Model X，其前排座椅的安全帶預緊器無法準確接合錨點處，導致前排預緊式安全帶在預防事故發生或當下可能無法正常發揮其功用，增加了前排乘客在事故中受傷的風險，因此原廠才趕緊召回約1萬5869輛可能受影響的車款，而這些將被召回的特斯拉全部都會進行免費維修更換。

(取材自Tesla USA官網)
(取材自Tesla USA官網)

除了安全帶預緊器出現疑慮，還有約1300餘輛的2023年式Model S、Model X與Model Y因前攝影鏡頭出現問題而進行召回作業。這些車輛所配置的車內前鏡頭方向擺設錯誤，導致某些主動式安全配備功能會因此失靈，比方說AEB自動緊急煞車、前方碰撞預警系統、車道置中輔助等功能，在一些情況需要系統介入時，可能會因為鏡頭角度不正確而無法發出警告聲來提醒駕駛，增加了行車安全的風險。而收到召回通知的車主將可回廠進行免費檢修，必要時也會修正前鏡頭的角度來避免事故的發生。

(取材自Tesla USA官網)
(取材自Tesla USA官網)

特斯拉 電動車 Tesla

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