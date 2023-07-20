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特斯拉財報露餡…擴大電動車市場後 馬斯克日子變辛苦

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉 （Tesla）上季銷量和營收增加，但營業利益率到不足10%，執行長馬斯克的好日子漸行遠去。（路透）
特斯拉 （Tesla）上季銷量和營收增加，但營業利益率到不足10%，執行長馬斯克的好日子漸行遠去。（路透）

特斯拉 （Tesla）周三公布財報，銷量和營收增加，但毛利率降至18%，遠低於一年前的25%；路透專欄作家吉爾福特（Jonathan Guilford）撰文指出，在以突破性的汽車產品開創電動車市場後，這家公司現在幫助競爭對手成長以擴大市場，但這項策略會加劇競爭，特斯拉輕鬆的好日子漸行遠去。

有一段時間，特斯拉創造超高利潤，似打遍天下無敵手。該公司營業利益率2022年第1季達到19%的峰值，相較下，通用汽車當時的營業利潤率才11%。根據Cox Automotive的數據，特斯拉以前在美國電動車市場的占比高達四分之三。

那段日子很美好，特斯拉生產出來的車還不夠賣。但在成功提高產量後，現在卻賣不完。Cox指出，特斯拉2022年在美國的銷售已經趨緩，單季銷售成長下滑。

儘管拜政府給予支持，電動車仍然面臨嚴峻挑戰。Guilford說，美國的充電基礎設施不如其他國家發達，充電點少，可靠性也差。而且電動車價格昂貴，去年達到峰值66,390美元，比平均車價高出三分之一以上。

再加上特斯拉現在規模擴大，不能只招徠容易皈依的人，必須帶動整個電動車市場成長，超越目前在美國市場的7%，以吸引進新買家。特斯拉現本季在電動車市場的占比是59%。

這也許是馬斯克向競爭對手開放特斯拉超級充電站網絡的原因之一。馬斯克周三還說，正在與一家「大型 」汽車製造商洽談自動駕駛技術授權事宜。他還打算再調降售價，第2季已交付電動車的營收在扣除補助後降到大約4.5萬美元，較一年前大減20%。

但這對特斯拉自身業務會造成影響。專有的充電網絡和技術對特斯拉客戶而言是關鍵的差異化因素。降價使整個產業更具競爭力、對用戶更友好，Cox發現51%的消費者現在至少會對電動車感興趣，但特斯拉的營業利益率已經降到不足10%，還可能再往下掉。成本下降的同時，每輛交付汽車的毛利率不增反減，比一年前少44%。特斯拉在向市場伸出援手的同時，給自己創造出較難搜刮戰利品的環境。

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