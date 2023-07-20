在亞洲買特斯拉Model Y 東南亞這國最便宜

特斯拉（Tesla）Model Y。(歐新社)

電動車 大廠特斯拉 （Tesla）今天在馬來西亞吉隆坡市中心辦活動，宣布在馬國推出Model Y中型休旅車，助攻這個東南亞 國家推動永續交通模式。後輪傳動的Model Y，起價19萬9000令吉（4.3萬美元），預定明年初開始交車。

一周前，馬來西亞總理安華與特斯拉創辦人兼執行長馬斯克舉行了網路視訊會議，兩人討論了特斯拉、SpaceX衛星網際網路服務的投資事宜。

彭博資訊指出，馬來西亞現在聚焦發展電動車生態系，提供租稅減免來加快電動車採用。馬來西亞已經定下2050年以前要達到淨零碳排的目標。因此，2030年以前希望電動車或油電混合車占車市銷售比率能提高到15%。

東南亞市場已經成為吸引各電動車製造商的戰場，全球多家車廠和電池廠準在此區大手筆投資。中國的比亞迪，是中國最暢銷電動車品牌，去年12月就宣布將會到馬來西亞銷售比亞迪電動車。今年稍早，賓士（Mercedes-Benz）發表了首款在當地製造的電動車。

特斯拉港澳區主管范菁怡說：「馬來西亞定了目標，要在2025年以前設立1萬個充電站。特斯拉參與其中很多部分。」特斯拉目前已經由馬國西北的檳城到半島南邊的柔佛，蓋了八座超級充電站。

馬來西亞Model Y起價19.9萬令吉，讓馬國成為東南亞地區Model Y的售價最優惠的國家。