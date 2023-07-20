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特斯拉又要降價？馬斯克：市場動盪時期「會再下調」

中央社／紐約19日綜合外電報導
特斯拉向其他車商發起全面價格戰。（美聯社）
特斯拉向其他車商發起全面價格戰。（美聯社）

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天說，在市場「動盪時期」，他會再次調降電動車的價格。馬斯克向其他車商發起全面價格戰，也壓縮了特斯拉自身利潤。

自去年底以來，特斯拉已在美國、中國和其他市場多次降價，並採提高折扣等激勵措施來減少庫存，藉此應對競爭與經濟不確定性。

馬斯克在視訊會議上告訴分析師：「某一天世界經濟似乎正在崩潰，但隔天就沒事了。不知道到底發生什麼事…我會說，我們正處於一個動盪時代。」

馬斯克此言一出，原本盤後交易大致持平的特斯拉股價就下跌近5%。

特斯拉的車輛毛利率因售價大幅調降而受限。毛利率是備受業界關注的指標，但馬斯克曾說，特斯拉將犧牲毛利率來促進銷量成長。

他今天重申，犧牲利潤來促進更多汽車生產確有其道理，若總體經濟狀況不穩定，特斯拉就必須拉低價格。

舉例而言，特斯拉今年在美國市場將長續航型Model Y的價格調降了1/4，至5萬490美元。

據路透社計算，特斯拉的毛利率從第1季度的19%降至第2季度的18.1%。與華爾街的估計一致，但與1年前報告的26%相去甚遠。

特斯拉公布4月至6月期間的整體毛利率為18.2%，為16個季度以來最低。

特斯拉 馬斯克 利率

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