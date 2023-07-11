要多花時間設計…德州充電樁廠商反對統一採用特斯拉NACS充電

特斯拉（Tesla）的NACS充電系統有可能成為美國標準。(取材自Carscoops)

在北美許多車廠與充電廠商紛紛宣布採用Tesla特斯拉 的北美充電標準（NACS）後，美國有些州也正在訂定相關法律。不過部分廠商則持反對態度，因為這樣他們都要製造帶有符合（NACS）和現有（CCS）接頭的充電器。

德州 交通部最近就宣布，充電公司如果想要取得參與聯邦資助的全州高速公路電氣化計劃資格，就必須需要新增（NACS）規格的接頭。雖然美國汽車工程師協會SAE International 尚未對充電器進行標準化要求，但德州政府還是做出了這一決定。

ChargePoint Holdings和ABB等五家主要電動車充電設備廠商在致德州交通委員會的一封信中表示，它們需要更多時間來重新設計和測試（NACS）規格充電接頭。

根據《路透》指出，這封信中寫道：「這件事需要時間來標準化、測試和認證特斯拉（NACS）接頭在整個行業的安全性和相互操作性。」

信中還表明，德州的計劃將成功部署第一階段聯邦資金的投放。一位熟悉該問題的消息人士透露，一些組織正計劃與聯邦政府聯繫，討論他們的擔憂。兩家公司補充說，他們需要改變（NACS）接頭的各個面向，以確保溫度能在足夠的範圍，獲得特定部件的認證，並延長電纜的長度。他們還指出，需要建立強大的（NACS）電纜和接頭供應鏈 。

《路透社》的數據顯示，特斯拉超級充電樁目前約占美國所有快速充電樁的 60%。然而，一些業內人士擔心（NACS）和（CCS）將如何相互通用，以及同時採用這兩種標準是否會增加供應商和客戶的成本。