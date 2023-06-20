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特斯拉何時赴印度？馬斯克見莫迪後說：會盡可能快

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。（路透）
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。（路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二（20日）傍晚在紐約與印度總理莫迪會談，討論赴印度設廠的可能性。會後馬斯克對記者說，兩人有「非常好」的交談，特斯拉以能力所及，將盡快試著到印度去。

馬斯克說：「會談非常棒、非常好。」同時透露他計劃明年到印度訪問。被記者問到進軍印度的時間表時，馬斯克回答，「我有信心特斯拉將會到印度，而且會以能力所及盡快進行」。

馬斯克與莫迪會面的消息稍早由知情人士先對媒體透露。路透報導，消息來源說，馬斯克與莫迪的周二傍晚的會議，是利用莫迪前來美國進行國是訪問之便。這是首次如此高層級地討論特斯拉在印度的拓展計畫。上個月，特斯拉高階主管造訪印度，與印度的官員和部長們協商在印度設廠製造特斯拉車輛，以及電池的相關事宜。

在馬斯克與莫迪見面前，路透等媒體報導，馬斯克將與莫迪討論特斯拉的投資計畫與前景，消息人士形容兩人的會談將是一場「關於印度經濟潛力的高階會議」，強調「特斯拉對印度有非常強大的計畫，包括著眼於製造」。

馬斯克上個月表示，特斯拉或許會在今年底以前選定新工廠地點，當時提到印度是個設立新廠的有趣地點。特斯拉、蘋果等美國企業現在因美中關係緊張，面臨降低依賴中國大陸為製造基地的挑戰。

路透指出，特斯拉去年因為印度的進口稅太高，而將進入印度市場的計畫擱置，但最近幾周以來，與印度有關官員又重新展開的會談，分享到印度設廠生產電動車的計畫，而這正是印度極力尋求的。

在馬斯克將會莫迪且有意到印度設廠的消息傳出之前，特斯拉股價因為新創電動車商Rivian也將採用其充電標準，大漲5%。

印度 特斯拉 馬斯克

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