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馬斯克訪義大利 羅馬已在特斯拉超級工廠候選名單中

中央社／羅馬15日電
馬斯克（右）訪問義大利，與義大利總理梅洛尼相見歡。（歐新社）
馬斯克（右）訪問義大利，與義大利總理梅洛尼相見歡。（歐新社）

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）與總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今日先後接見億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。報導指出，馬斯克此次拜訪行程中談及許多議題，但最重要的是汽車產業，羅馬已在特斯拉超級工廠候選名單中。

「蟻報」（Le Formiche）15日報導，塔加尼與梅洛尼今日先後接見億萬富豪馬斯克。報導指出，馬斯克此次拜訪行程談及許多議題，但最重要的是汽車行業。

報導指出，塔加尼於與馬斯克的會晤持續了一個小時，此次雖為非預期會議，也非國家元首級的高峰會，但對義大利的未來相當重要。身兼義國副總理與外交部長的塔加尼在其推特上寫道，他們在會議中談到 「義大利擁有尖端的人力和技術在汽車和航空航太領域，我們準備好合作，以應對我們這個時代的挑戰，例如網絡安全」。此外，塔加尼也稱讚馬斯克的創業成就。

隨後，梅洛尼在總理府接見馬斯克，梅洛尼在其社群媒體中寫道，「今天，我在基吉宮歡迎馬斯克，這是一次富有成果的會議，也是非常開心的時刻，我們討論了一些關鍵的話題：創新、人工智慧（AI）的機會和風險、歐洲市場規則和出生率，未來將會面共同面對的挑戰」。

報導指出，現在了解此場會議會產生什麼結果還為時過早，但最重要的還是汽車產業。塔加尼表示，馬斯克是一位偉大的企業家且富有創新精神，他解釋道：「我們談了很多事情，網絡安全、太空、推特、資訊公開、產業政策，但最重要的是電動汽車。我告訴他，義大利是歐洲最適合投資的國家」。強調此為呼應基礎設施和交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）前段時間所說過的話。

報導指出，撇開對馬斯克的讚美不談，核心問題是馬斯克計畫在義大利做什麼。根據有限訊息，馬斯克正努力進行歐洲行程，以了解在哪裡建造特斯拉超級工廠。在候選名單中，羅馬已被添加在內，羅馬可能會建設一個特斯拉超級工廠，正如上海那樣，羅馬將轉變為一流的歐洲汽車中心。

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