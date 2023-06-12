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快成美國標準？特斯拉充電系統 更多充電業者採納

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）的NACS充電系統有可能成為美國標準。 美聯社
特斯拉（Tesla）的NACS充電系統有可能成為美國標準。 美聯社

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的充電技術，贏得電動車電力產業界愈來愈多支持，近來已陸續有大約十家充電業者宣布他們將提供與特斯拉相容的設備，進一步強化了特斯拉的充電系統成為美國標準。

ChargePoint、Blink Charging、EVgo、Wallbox等電動車充電業者周一（12日）都表示，他們的充電設備將與特斯拉的「北美充電標準」（NACS）相容，彭博資訊說，NACS顯然很快打贏充電市場的競爭者「綜合充電系統」（CCS）。另外，澳洲的Tritium DCFC也說，會在其充電樁提供NACS的充電接頭。

ChargePoint、Blink Charging、Wallbox、Tritium的股價周一均因為站隊特斯拉大漲逾5%，由上周五的兩位數跌幅反彈。他們是在美國汽車巨人通用汽車（Genernal Motors）與福特汽車（Ford Motor）相繼同意在未來的電動車款上採用特斯拉的NACS標準化充電接口之後，幾天內就快速跟進。

彭博指出，充電商近日的快速行動，凸顯了至少在北美地區，充電產業正轉向採用單一標準。這能夠給考慮購買電動車的消費者更多信心，相信充電技術會存續，而且他們能夠找到地方把車子的電池充飽。這同時也是充電設備業者們避免這個快速成長的生意讓特斯拉「整碗端去」的防衛做法。

彭博新能源財經分析師Ryan Fisher說：「最後，充電設備公司要提供能保持關連的選擇，才能不失去市場占有率」。

Piper Sandler最新的分析報告指出，由於其他車廠和充電商也提供特斯拉充電系統的選擇，估計在2030年時，特斯拉的「非特斯拉車主營收」可能增加30億美元，2032年會再大幅增加到54億美元。

充電設備業者ChargePoint周一說，他們早在福特與通用之前，就在開發NACS的充電轉換接頭。經營充電站的Blink則表示，他們放眼全球市場，將會有NACS、CCS兩個充電系統的設備供顧客選擇。

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