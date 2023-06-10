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特斯拉自駕事故遠比曝光的多 已17死、736次撞車

17年內犯下16起爆炸案「大學炸彈客」北卡監獄過世

華郵：特斯拉「自駕事故」遠比曝光的多 已17死、736次撞車

編譯田思怡／即時報導
華盛頓郵報報導，特斯拉的自動輔助駕駛(Autopilot)自2019年以來在美國共發生736件車禍。圖為一輛特斯拉Model S使用Autopilot模式。(路透)
華盛頓郵報報導，特斯拉的自動輔助駕駛(Autopilot)自2019年以來在美國共發生736件車禍。圖為一輛特斯拉Model S使用Autopilot模式。(路透)

華盛頓郵報報導，根據美國國家公路交通安全管理局的資料，特斯拉(Tesla)的自動輔助駕駛(Autopilot)自2019年以來在美國共發生736件車禍，比過去報導的數量多得多。而且過去4年來的車禍次數激增，反映特斯拉自動輔助駕駛科技的使用日益普及，以及在美國公路上行駛的車輛增多。

資料顯示，與特斯拉自動輔助駕駛有關的車禍死亡人數與重傷人數也增加。當局在2022年首度公布與Autopilot有關的部分車禍統計，當時只有3人的死亡確定與Autopilot有關。但最近的資料顯示，至少17件死亡車禍與此系統有關，其中11件發生在去年5月之後，另有5人重傷。

17件死亡車禍的狀況不同，其中4件涉及機車，另一件與救護車有關。

今年3月，17歲的米契爾(Tillman Mitchell)在北卡羅來納561號公路從校車下來，根據警方紀錄，當時校車有打出停車的紅燈，但一輛使用Autopilot模式的特斯拉Model Y汽車未減速，以時速45英里(72公里)把他撞成重傷。他的父親說，「如果是更小的小孩，就沒命了」。

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)曾說，比較駕駛模式的車禍發生率，使用特斯拉Autopilot模式的車輛，比只有人駕駛的車輛安全。

車禍 特斯拉 馬斯克

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