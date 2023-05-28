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特斯拉Model Y擠下Toyota Corolla 成今年第1季全球銷售冠軍

記者黃俐嘉／即時報導
特斯拉Model Y成為第一季全球銷售冠軍。(圖:Tesla提供)
特斯拉Model Y成為第一季全球銷售冠軍。(圖:Tesla提供)

在電動化逐漸熱絡的車市中，現有的燃油車霸主豐田汽車恐怕就會被擠了下去，儘管我們都知道會有這麼一天的到來，但根據市場調查研究機構Jato Dynamics最新的資料顯示，特斯拉Model Y在今年第一季於全球約53個市場中，取得了銷售第一的排名，也就是說，這輛「純電」休旅取代了燃油車成為了世界銷售冠軍。

事實上，Tesla Model Y在去年度的銷售量就相當可觀，透過Jato Dynamics發布的資料顯示，2022年全球最暢銷車款雖然仍以Toyota RAV4與Toyota Corolla並駕齊驅，但名列第三名的已經是Tesla Model Y，當時便有不少外媒表示，這款特斯拉休旅極有可能迅速竄上成為世界第一，而馬斯克亦曾於股東大會上說道，Tesla Model Y將在2023年成為全球最暢銷的新車；如今，第一季銷售成績結算出來後，Model Y要稱霸全球車市的時間只是早晚問題。

根據數據顯示，特斯拉Model Y第一季共交付了約267,000輛，與去年同期相比大漲69%，而其不僅在銷售核心的中國市場有著強悍銷售表現，Model Y同時亦在美國銷量成長68%，更是在歐洲成為第一季最暢銷新車。另外，長年在市場上銷量與人氣兼備的Toyota Corolla則名列第二位，在電動車不斷地興起下，第一季銷量下滑到了約256,400輛，其中，Corolla在中國與美國市場皆分別下跌了29%、10%。

雖說Model Y拿下了第一季全球最暢銷車寶座，但攤開前五名的銷售車款來看，其他四款新車皆來自於Toytoa，除了上述提及的Corolla外，三至五名依序為Toyota Hilux、Toyota RAV4/Wildlander與Toyota Camry。

Toyota 特斯拉 Tesla

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