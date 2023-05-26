福特電動車 明年可在北美使用特斯拉充電站

福特電動車車主明年春季開始將能在北美地區使用特斯拉充電站。（美聯社）

福特汽車 （Ford）25日表示，已與同業特斯拉 （Tesla）達成協議，福特電動車 車主明年春季開始將能在北美地區使用特斯拉超級充電站的逾1.2萬支充電樁。

福特汽車執行長法利（Jim Farley）和特斯拉執行長馬斯克是在推特Space聊天室的線上直播中，共同宣布這項協議。

福特電動車車主將需要特斯拉開發的轉換接頭與啟動的軟體整合，才能在特斯拉的V3超級充電站充電，並透過FordPass或Ford Pro Intelligence支付費用，明年春季起E-Transit、Mustang MacH-E及F-150 Lightning將從這項協議受惠。

福特之後生產的電動車，將會改採特斯拉所擁有的充電標準，預定2025年開始，福特新車車主就不必再使用轉接器，能直接利用特斯拉充電樁。福特並未揭露這項協議的財務細節。

馬斯克說：「我們不希望特斯拉充電站像個圍起牆來的花園，而是支持整體運輸的電動化與永續發展。」法利則說，「我們喜歡（特斯拉充電站）地點，也愛它的可靠性與便利性。」

這兩家競爭對手攜手合作，顯示福特是首家接受特斯拉專有充電標準的主要汽車製造商，共用特斯拉在美國的高速超級充電站網路，從而擴張福特在北美充電網的快速充電站數量一倍。特斯拉去年11月宣布，將向其他車廠和充電網路營運商開放自家充電設計。

法利25日稍早在摩根士丹利的一場論壇上提到車廠間的合作。他說，「在基礎建設層面，我想汽車公司之間有些合作空間，對我們而言，這完全不自然。」他說，他認為需要有個開始，跨出合作的第一步，並舉例表示各牌電動車有多種不同充電插頭，「非常荒謬」。

對於福特怎麼看電動車市場競爭，法利表示，福特將中國電動車廠視為主要競爭對手，而不是通用汽車（GM）或是豐田汽車（Toyota）。他稱讚中國擁有一些最佳的電池技術，在電動車生產占據主導地位，點名比亞迪、吉利、長城、長安、上汽是中國車廠的「優勝者」。

法利認為，福特汽車需要以獨特的品牌定位或降低成本，才能擊敗中國車廠。福特今年2月已宣布投資35億美元與中國寧德時代合作，於美國密西根州設立電池廠，以期降低電池成本。