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「還不算全自動」運輸部長：特斯拉不該稱自動駕駛

記者胡玉立／即時報導
如何界定「自動駕駛」成為特斯拉行銷的一大難題。(美聯社)
如何界定「自動駕駛」成為特斯拉行銷的一大難題。(美聯社)

運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示，特斯拉(Tesla)不該將其僅具部分自動功能的駕駛系統稱為Autopilot，因為那些汽車無法「自動駕駛」。

布塔朱吉10日接受美聯社訪問指出，他對特斯拉行銷手法表示擔憂；「例如，我認為，當手冊指明駕駛需要隨時把手放在方向盤上，眼睛盯著路面，就不該將那種東西稱為Autopilot。」布塔朱吉表示，運輸部將追究特斯拉或任何公司未遵守聯邦安全標準的責任。

自2016年以來，已有30多起車禍涉及使用特斯拉Autopilot或更複雜的「全自駕」系統（Full Self-Driving，FSD）撞到行人、摩托車、聯結車和停置的急救車輛。全國公路交通安全管理局 (NHTSA) 正在調查這些已造成至少14人死亡的特斯拉車禍事故。過去一年，NHTSA積極追查特斯拉安全問題，已多次宣布召回和調查。

特斯拉的Autopilot可讓汽車保持在車道內並遠離前方車輛，「全自動輔助駕駛」可承擔大部分駕駛任務。但特斯拉告訴車主，不論是在何種情況下，均須隨時準備干預。

運輸部長布塔朱吉日前表示，特斯拉不能稱是自動駕駛的車。(美聯社)
運輸部長布塔朱吉日前表示，特斯拉不能稱是自動駕駛的車。(美聯社)

布塔朱吉指出，自動駕駛汽車有巨大潛力，可望減少每年發生的近4萬例道路死亡事件。但他表示，此技術尚未獲得驗證，「它遠未達到自動的境界」；今日出售的任何車輛都不能自動駕駛，司機在所有情況下都必須專注。

NHTSA關注特斯拉的「全自駕」系統，2月已向特斯拉施壓，要求其召回近36萬3000輛裝有此軟體的車輛，因為該系統可能會違反交通法規。NHTSA過去三年還對特斯拉無故突然剎車、懸架問題等等展開調查。司法部也已要求特斯拉提供有關全自駕軟體和自動駕駛儀的文件。

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