我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱評測母親節爆款平價蛋糕 值得買嗎？

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

上海推動特斯拉 在自駕機械人等在滬布局

記者林宸誼／即時報導
特斯拉上海超級工廠。 （路透）
特斯拉上海超級工廠。 （路透）

上海經信委智能製造推進處副處長陳可樂12日表示，上海將進一步深化與特斯拉(Tesla)的合作，推動自動駕駛、機械人等功能板塊在滬布局；同時全力爭取新能源汽車外資股比限制取消，組織商業銀行開展項目融資對接。

澎湃新聞引述陳可樂的話指出，要積極爭取國家支持加快生產企業及產品准入審批，為新車盡快上市銷售創造有利條件；組織配套相應產品設備，推動四大工藝國產設備比例超80%。

在推進深化一網通辦改革方面，推動新能源汽車牌照申領業務流程再造。上海市經信委牽頭會同市相關部門，在「一網通辦」平台上線了新能源汽車專用牌照申領「一件事」，打通多部門的信息系統、實現無紙化申辦，辦理時限由原來的20個工作日壓減到5個工作日。

截至今年4月，已有138加車企、154個品牌、1505款新能源汽車在上海市推廣應用，新能源汽車累計推廣110.3萬輛，位居全球城市第一。

他表示，特斯拉支撐上海工業經濟穩增長，並助力構建新能源汽車產業生態，還推動人才培養。2022年特斯拉產量72.7萬輛，年增49.7%，產值人民幣1,839億元，佔上海市汽車製造業產值23%，拉動工業產值增長1.3個百分點。

陳可樂提到，目前上海正在持續優化營商環境，營造更好的產業生態，做好「店小二」，當好服務員，助力企業不斷做大做強，全力打造世界級汽車產業集群。

汽車 特斯拉 融資

上一則

除Model 3除外 美特斯拉Model S、X、Y售價全部調高

延伸閱讀

除Model 3除外 美特斯拉Model S、X、Y售價全部調高

除Model 3除外 美特斯拉Model S、X、Y售價全部調高
馬斯克入主推特爭議多 將卸下CEO 推文暗示接任者是「她」

馬斯克入主推特爭議多 將卸下CEO 推文暗示接任者是「她」
史坦普500指數收黑 PacWest重挫 地區性銀行之憂再燃

史坦普500指數收黑 PacWest重挫 地區性銀行之憂再燃
馬斯克透露推特已覓得新執行長 特斯拉股價勁揚

馬斯克透露推特已覓得新執行長 特斯拉股價勁揚

熱門新聞

新創電動車公司財報哀鴻遍野，只有Rivian Automotive令投資人滿意。（美聯社）

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

2023-05-09 23:16
Toyota RAV4依然是全球銷量冠軍。（圖：Toyota提供）

TOYOTA RAV4奪2022年全球銷售冠軍 Tesla Model Y排第3

2023-05-09 02:55
寶馬汽車針對2000至2006年份部分車型，以安全氣囊可能因為碰撞引發爆炸危險，發出緊急「請勿駕駛」警告。(美聯社)

安全氣囊恐爆炸 BMW對9萬輛舊款車 發布請勿駕駛警告

2023-05-06 20:36
現行第八代Toyota Camry。(取材自Toyota)

未放棄美國市場 改款Toyota Camry將於洛杉磯車展發表

2023-05-12 01:46
全新Hyundai IONIQ 5 N預告7月發表。（取材自Hyundai）

比EV6 GT強悍 全新Hyundai IONIQ 5 N純電性能車將登場

2023-05-06 02:35
特斯拉調高美國市場Model 3以外全部車款的售價。（美聯社）

除Model 3除外 美特斯拉Model S、X、Y售價全部調高

2023-05-12 02:35

超人氣

更多 >
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她