特斯拉連續降價 馬斯克打的是什麼算盤？

特斯拉最近的一連串降價行動，可能是馬斯克又一次改變整個產業的創新行動。（路透）

特斯拉 最近的一連串降價行動，代表這家有20年歷史的公司走出關鍵性的一步。此舉可能顯示特斯拉已經喪失優勢，而且染上了競爭對手的壞習慣，但也可能是馬斯克 又一次改變整個產業的創新行動。

馬斯克日前說明他降價行動背後的策略，宣稱特斯拉將以銷售持成長為優先要務，犧牲短期的獲利能力將在所不惜。這個立場令一些投資人感到緊張，因為他們原本預期特斯拉的交車量能持續大幅增加，同時維持可觀的獲利率。

一些人士擔心，馬斯克也效法汽車 業百年來的老招，一心追求全球銷售冠軍的寶座，卻可能賠掉獲利率。然而，

特斯拉降價引發投資人憂心

然而，馬斯克堅持他正在玩一場21世紀的豪賭，認為未來能夠從特斯拉車主手中賺到軟體服務費，包括自駕車的能力，「我們的確相信現在正在奠定這項基礎；現在先以較低的獲利率賣出大量電動車，未來隨著我們的自駕科技達到完美，將能收割獲利」。簡單來說，就是今天特斯拉賣出愈多電動車，未來就更可藉由賣出高獲利率的軟體來賺錢。

幾個世代以來，汽車業者赤裸裸地追求規模經濟，相信製造成本能隨著銷量增加而下降，已經證明是汽車業發展的最大障礙之一。最近的例子包括克萊斯勒與賓士的結合失敗，以及雷諾與日產之間的重重困難等。福斯汽車之所以發生排放量造假醜聞，也是源於該公司想要成為全世界銷量最大的汽車公司。其他汽車大廠的失敗例子不勝枚舉。

馬斯克不然，因為他是在押注特斯拉大力研發的自駕車科技，將讓他能夠顛覆汽車產業的基本面。他表示，現在損失一些獲利率，將使未來有更多特斯拉電動車上路，於是在銷售自駕軟體時能擁有更多鐵桿客戶支持。

馬斯克在玩一場21世紀的豪賭

一些分析師對馬斯克的策略相當懷疑，因為特斯拉迄未展示全自駕的車輛。許多汽車公司都高談自駕軟體銷售的潛力，但迄今仍難以捉摸。而且，投資人擔心特斯拉的降價行動將引發更廣泛的價格戰，使大家都身受重傷。

特斯拉為了追求銷量成長，正不斷擴大產能，包括最近宣布在墨西哥建廠，使產量比之前宣布的年產200萬輛目標還高。特斯拉並表示，為了達到2030年時年產2,000萬輛的目標，可能會犧牲近1,500億美元的獲利。

一些投資人則相當看好前景，認為即使不計軟體銷售，以特斯拉製造電動車的成本優勢，就能吸收降價的損失，讓在後面追趕的對手承擔代價。

不過，問題是新車市場的成長趨勢高度不確定。利率上升使新車更難賣，而且許多競爭對都推出電動車搶奪市場。特斯拉的銷售量年成長率已經低於馬斯克所承諾的50%。由於降價，今年第1季特斯拉的銷量增加36%，獲利卻劇減近25%。更糟的是特斯拉的營業獲利率已經落後賓士、BMW等歐洲車廠。