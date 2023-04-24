路透：特斯拉準備將上海廠生產的Model Y 賣到加拿大

路透引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）今年已開始在上海生產專供外銷加拿大的Model Y。（路透）

路透引述知情人士報導，特斯拉 （Tesla）今年已開始在上海生產專供外銷加拿大 的Model Y ，這將特斯拉首度向北美外銷中國製造的電動車 。

上周末，特斯拉在官網發布消息，將在加拿大提供Model Y 新款更便宜的版本，這款後輪驅動的版本價格比市面上的長續航版便宜1萬加幣（約7447美元）。網站顯示，加拿大客戶可以在5月至7月之間完成交車。

加拿大政府官網也在上周五更新內容，新款Model Y和長續航版均符合購買或租賃四年可獲得5000加幣的補貼。

知情人士告訴路透，特斯拉上海廠本月開始生產銷往加拿大的Model Y。路透取得生產資料顯示，這些車專為出口至北美所設計並經過測試，目標是本季生產近9000輛。

特斯拉上海廠為在中國銷售及出口到歐洲和其他市場的Model Y採用磷酸鐵鋰電池（LFP）。至於美國的德州和加州兩廠則採用更強的4680電池。

這款供外銷加拿大的Model Y的售價為4萬4275美元，比美國入門款便宜，美國目前的售價為4萬6990美元。

特斯拉並非唯一一家從中國外銷電動車的業者。雷諾集團（Renault）通過旗下 Dacia 品牌將入門級掀背車Spring出口到歐洲。寶馬（BMW）自中國將iX3外銷至東南亞和歐洲。