我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

路透：特斯拉準備將上海廠生產的Model Y 賣到加拿大

編譯劉忠勇／綜合23日電
路透引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）今年已開始在上海生產專供外銷加拿大的Model Y。（路透）
路透引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）今年已開始在上海生產專供外銷加拿大的Model Y。（路透）

路透引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）今年已開始在上海生產專供外銷加拿大的Model Y ，這將特斯拉首度向北美外銷中國製造的電動車

上周末，特斯拉在官網發布消息，將在加拿大提供Model Y 新款更便宜的版本，這款後輪驅動的版本價格比市面上的長續航版便宜1萬加幣（約7447美元）。網站顯示，加拿大客戶可以在5月至7月之間完成交車。

加拿大政府官網也在上周五更新內容，新款Model Y和長續航版均符合購買或租賃四年可獲得5000加幣的補貼。

知情人士告訴路透，特斯拉上海廠本月開始生產銷往加拿大的Model Y。路透取得生產資料顯示，這些車專為出口至北美所設計並經過測試，目標是本季生產近9000輛。

特斯拉上海廠為在中國銷售及出口到歐洲和其他市場的Model Y採用磷酸鐵鋰電池（LFP）。至於美國的德州和加州兩廠則採用更強的4680電池。

這款供外銷加拿大的Model Y的售價為4萬4275美元，比美國入門款便宜，美國目前的售價為4萬6990美元。

特斯拉並非唯一一家從中國外銷電動車的業者。雷諾集團（Renault）通過旗下 Dacia 品牌將入門級掀背車Spring出口到歐洲。寶馬（BMW）自中國將iX3外銷至東南亞和歐洲。

特斯拉 加拿大 電動車

上一則

馬斯克揚言零利潤賣特斯拉電動車 光靠自駕軟體賺錢

延伸閱讀

馬斯克揚言零利潤賣特斯拉電動車 光靠自駕軟體賺錢

馬斯克揚言零利潤賣特斯拉電動車 光靠自駕軟體賺錢
2年前站特斯拉「車頂維權」女車主今年又現身上海車展

2年前站特斯拉「車頂維權」女車主今年又現身上海車展
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
特斯拉救營運 高階車款漲價

特斯拉救營運 高階車款漲價

熱門新聞

25000美元起跳的電動車即將來臨，降價的關鍵在工廠、規模和電池技術能否更勝一籌。示意圖。（路透）

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

2023-04-16 21:45

「方形輪胎」輕鬆上路 這台單車真的可以騎

2023-04-18 03:50
特斯拉（Tesla）Model 3 。（路透）

特斯拉又降價 Model 3、Y在美調降幅度7%到9%

2023-04-19 02:24
特斯拉旗艦車款Model S。(路透)

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

2023-04-21 00:28
電動車目前在大部份市場仍處於貧富差距的現象。（路透）

電動車有貧富差距 賺得多才買得起電動車嗎？

2023-04-22 02:03
馬斯克誇口實現的自駕願景迄未實現。(路透)

馬斯克揚言零利潤賣特斯拉電動車 光靠自駕軟體賺錢

2023-04-23 23:49

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜
Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣

Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣