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馬斯克揚言零利潤賣特斯拉電動車 光靠自駕軟體賺錢

編譯劉忠勇／綜合23日電
馬斯克誇口實現的自駕願景迄未實現。(路透)
馬斯克誇口實現的自駕願景迄未實現。(路透)

馬斯克推動特斯拉（Tesla）電動車全自駕的雄心已落後多年，如今，他倒是毫不含糊地表示，願意賭上利潤來實現這個目標。

馬斯克上周在法說會上表示，特斯拉有實力以「零利潤」賣車，然後靠自駕軟體來賺得龐大利潤。對投資人來說，問題在於，馬斯克2019年即預言無人駕駛技術即將到來，但迄未實現。

馬斯克說：「我們是目前唯一一家技術上能以零獲利賣車，然後未來透過自駕來取得極大經濟效益的公司。」 他說：「我不確定你們中有多少人能夠理解我剛才所說的深義，但確實是意義重大。」

馬斯克實現自駕的願景面臨瓶頸，但並未阻止他進行可能引發價格戰的降價。短短幾個月，特斯拉將暢銷的 Model Y 降價29%。這已傷及特斯拉的利潤，讓投資人憂心獲利會繼續惡化。

特斯拉正推出一套名為全自動輔助駕駛（FSD）的系統，話雖如此，駕車仍由人負責，雙手必須保持握住方向盤，雙眼也要保持注視路面。

特斯拉向用戶對此選配系統收費1.5萬元，但部分列為延遲收入，理由是FSD尚非成品。馬斯克宣稱FSD可能在今年正式問世，屆時便可認列收入。

Cowen & Co.分析師Jeffrey Osborne評論說，馬斯克重炒FSD年底完成、需求超過供應，以及隨著全自駕成真，車輛久而久之會成一種增值資產等等的說法，「我們對這些假設全都存疑」。

特斯拉已開始認列部分遞延的收入，其中在去年第4季3.24億元創下新高，但不如特斯拉申報資料所預測的數字。特斯拉預測今年的2023年遞延收入6.39億元是近四年來最少的。

特斯拉上周財報並未透露今年第1季認列多少遞延收入，這個數字會在未來幾天公布10-Q申報文件中看得到。

晨星研究機構分析師Seth Goldstein解釋馬斯克的零利潤之說是「理論性的講法」，但他認為，向現有用戶銷售軟體服務來賺錢，就更廣泛的策略目的是有道理的。

Goldstein說，馬斯克的論點是，「買特斯拉的人愈多，軟體潛在買家也愈多。久而久之，這可以成為一個非常有利可圖的且有價值的業務，因為利潤相當高。」

特斯拉 馬斯克 利潤

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