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特斯拉將在上海建儲能超級工廠 生產Megapack電池

記者葉文義／即時報導
美國電動汽車大廠特斯拉宣布，將在上海臨港修建一座全新的儲能超級工廠（Megafactory），專門生產儲能產品Megapack電池。（取材自特斯拉官網）
美國電動汽車大廠特斯拉宣布，將在上海臨港修建一座全新的儲能超級工廠（Megafactory），專門生產儲能產品Megapack電池。（取材自特斯拉官網）

新華社報導，美國電動汽車大廠特斯拉９日宣布，將在上海臨港修建一座全新的儲能超級工廠（Megafactory），專門生產儲能產品Megapack電池。

據科技媒體「品玩」報導，上海臨港新片區管委會和特斯拉（上海）9日共同舉辦該項目的簽約儀式，本月正式升任特斯拉汽車業務高級副總裁的朱曉彤，以及特斯拉中國總經理王昊、特斯拉全球對外關係副總裁陶琳出席。

據報導，這座即將啟動建設的儲能超級工廠，將會是特斯拉全球第二座儲能超級工廠。特斯拉第一座也是目前唯一一座投產的儲能超級工廠，位於美國加州。

據社交媒體資訊，這座儲能超級工廠的年產能預計為40GWh，等於1萬枚Megapack。

根據特斯拉官網，Megapack是一款大型電池，採用的是寧德時代研發的鐵鋰電池。可存儲能源並供能，有助於穩定電網、預防斷電，對於可持續性能源基礎設施帶來完善效應。

特斯拉宣稱每台Megapack機組可存儲超過3MWh的能源，滿足3,600戶家庭一小時的用電需求。

與此同時，多家外媒及中媒報導，特斯拉CEO馬斯克已啟程赴中國訪問。知情人士表示，馬斯克計畫10日前往上海特斯拉超級工廠視察，並計畫與寧德時代高層會面。同時，馬斯克此行計畫拜訪中國相關政府部門。

報導猜測，馬斯克此行或與正籌備的下一代車型有直接關係，或有機會宣布新車型的相關資訊。據36氪報導，特斯拉正計畫生產一款售價約人民幣15萬（約2.1萬美元）的新車型，被稱為「廉價版Tesla」，產能或高達400萬輛。

此外，彭博報導，3月間傳出特斯拉已與美國白宮官員討論，尋求與寧德時代在美國建電池工廠的計畫，馬斯克打算出錢出地，在德州與寧德時代合作，特斯拉將擁有和經營工廠，同時從寧德時代獲得技術許可。

特斯拉 馬斯克 汽車

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