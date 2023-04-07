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特斯拉任命朱曉彤為汽車業務資深副總裁 成首要主管

編譯簡國帆／綜合外電
特斯拉汽車業務資深副總裁朱曉彤。（路透）
特斯拉汽車業務資深副總裁朱曉彤。（路透）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）6日改組高階管理結構，任命曾領導上海超級工廠的朱曉彤為汽車業務資深副總裁，躋身成員包含執行長馬斯克、財務長柯克宏等首要主管之林，同時提名共同創辦人史陶柏（JB Straubel）為董事，強化乾淨科技專業。

特斯拉已在最近的申報資料宣布朱曉彤的新職位「汽車業務資深副總裁」，「朱曉彤2014年加入特斯拉，並擔任不同營運職，成為大中華區副總裁，領導上海工廠的興建與營運」。他在今年的投資人大會活動上，也站在台上接受馬斯克的介紹，當時職務為北美銷售主管，他也特別談到特斯拉的超級工廠、以及如何加快生產更多汽車。

此外，特斯拉也提名史陶柏為董事，將接替不尋求續任的水野弘道。史陶柏2004年加入特斯拉，並技術長14年，是特斯拉電池組設計的大功臣，還主導內華達州超級工廠的建設和概念，以及Model 3的生產。在史陶柏2019年卸任後，馬斯克也跟他保持友好關係，不時會在推特談論他的貢獻。

特斯拉表示，在史陶柏進入董事會後，將能強化乾淨科技專業。史陶柏創辦電池回收與循環供應鏈業者RedWood材料公司。

特斯拉5月16日將舉行股東大會，屆時股東將針對五項議題表決，史陶柏人事案是其中之一。另一項提案是要求特斯拉發布一份「關鍵人物風險」報告，確定關鍵人物、繼任程序，以及其他「降低潛在損失影響的行動」，反映股東憂心特斯拉太過於依賴馬斯克的領導。特斯拉董事會建議股東投票反對這項報告，認為「將對特斯拉造成不必要的競爭傷害」。

特斯拉也揭露和馬斯克旗下推特之間的商業關係，表示簽有商務和支持協議。董事會也修改股票質押政策，並且點名馬斯克表示，質押股票取得的最高貸款額不得超過「我們的執行長，低於35億美元、或質押股票總價值的25%」。新政策也降低董事和主管的質押股票貸款上限，不能超過總價值的15%。

特斯拉 馬斯克 股票

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