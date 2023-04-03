降價有效 特斯拉Q1全球交車逾42萬輛創新高

特斯拉公布第1季的全球交車量為42萬2875輛車，創下新高紀錄。（美聯社）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）第1季在全球交付了42萬2875輛車，創下新高紀錄，該公司先前降價以吸引受到升息和通膨衝擊的消費者。

這項在周日公布的成績略微超過彭博資訊先前訪調分析師 預期的42萬1164輛。

總部在德州奧斯汀的特斯拉上季生產了44萬808輛車，也多於分析師預估的43萬2513輛。特斯拉執行長馬斯克 在上次財報的電話會議上表示，特斯拉今年的產量目標是180萬至200萬輛車。

深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）的經理合夥人孟斯特（Gene Munster）說：「特斯拉交車量符合市場普遍預期，但相對於一些耳語數字則令人失望。他們的交車量比一年前成長36%，但馬斯克在上次財報電話會議上說交付量會成長50%。在今年的剩餘時間，特斯拉將必須加快交車速度。」

路孚特訪調的分析師預期特斯拉交車量為43萬8輛車，MarketWatch甚至有幾位分析師預期可超過43.2萬輛。

特斯拉沒有公布按地區細分的銷售數據，但美國和中國大陸是最大市場，而絕大多數的銷量來自Model 3轎車和Model Y跨界休旅車。

在去年第4季的交車量令投資人失望後，特斯拉今年初大幅降價以提振需求。

Robert W. Baird的Ben Kallo說：「這些是非常好的數字。外界有很多不同的預期共識。大家很快就會從這個數字轉向談論第1季的利潤率。他們很關注降價可能損害利潤率。」