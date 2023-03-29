特斯拉中古車行情崩了 1年折舊46% 但Q1交車可望創新高

特斯拉過去六個月全球無預警大幅調降新車售價，造成中古車行情崩盤。（路透）

金融時報報導，依據車輛估價專業機構CAP HPI的數據，特斯拉 過去六個月為新車款降價促銷，使得中古車行情崩盤：在該電動車 廠最大市場之一的英國，今年2月以5萬7435英鎊買進全新的長程版Model 3，預計到明年1月只值3萬1399英鎊，折舊幅度高達46%。

這與2021年9月的情況大異其趣，當時買同款新車付4萬8435英鎊，12個月後變現還值4萬6300英鎊，僅下滑4% 。

儘管中古車行情今年不如去年，那時舊車的銷售往往很接近或甚至高於新車價格，但特斯拉貶值比競爭對手嚴重。如果1月支付5萬395英鎊買進富豪（Volvo）旗下獨立電動車品牌極星的Polestar 2， 估計一年後的價值是3萬3000英鎊，折舊35%。

金融時報指出，特斯拉折舊幅度高，有可能在辦理車貸時變得比競爭對手的車要貴。因為英國幾乎所有的新車銷售都依照租賃或個人購買協議，只要求駕駛人負擔車子在租賃期間損失掉的價值。這種安排在美國和歐洲各地也愈來愈常見，結果會造成貶值幅度愈大的車愈貴。

特斯拉這幾個月降價促銷引發電動車掀起價格戰的警告，但對手車廠的高階主管表示，迄今為止還無意調降售價，因為擔心這會讓二手市場車價下跌更嚴重。僅福特汽車 調降Mustang車款的歐洲售價、賓士削減El-clase電動車在中國大陸的售價。

雷諾汽車執行長Luca de Meto今年稍早表示：「希望特斯拉繼續降價到零，但我們會持續保護雷諾電動車的價值。當你降價，當然會破壞客戶的價值。」

特斯拉這個周末即將公布第1季交車報告，這是該公司今年初無預警全球大降價以來的首份成績單。巴克萊分析師Dan Levy樂觀預測，特斯拉全球交付量可達42.5萬輛，超過市場共識的42萬輛，再創單季新高紀錄。這可能是特斯拉股價衝高的另一催化劑。Levy也看好第1季產量可增加到43萬輛。

巴克萊給予特斯拉的評級是「增持」，目標價275美元，相較於27日收在191.81美元，意味這支股票可能再上漲逾43%。