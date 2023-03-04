特斯拉將棄用稀土 中國專家：10年內無更好原料

特斯拉宣布，下一代永磁電機將完全不使用稀土。（美聯社）

電動車大廠特斯拉 宣布，下一代永磁電機將完全不使用稀土 ，是否藉此擺脫對中國的依賴受到矚目。但有中方專家分析稱，10年內不會有比稀土更新更好用的永磁原料。

特斯拉近日宣布，下一代永磁電機將完全不使用稀土，位於德州的鋰精煉廠已動工興建，將在一年內生產。特斯拉欲減少對中國依賴的消息傳出後，中國相關概念股股價一度應聲重挫。

第一財經3日報導，特斯拉要棄用稀土永磁消息，在資本市場引起了不小的震蕩。2022年全球稀土礦產量為30萬噸，中國產量為21.0萬噸，占全球總產量的70%。

報導引述一些中國稀土產業公司認為，特斯拉只是說下一代造車放棄稀土永磁，但並沒有說明什麼東西可以替代稀土，且雖然隨著科技的進步，可以有替代產品，但目前並沒有說明什麼東西可以替代。

有中企進一步表示，「能夠替代不一定意味著就會替代。新技術或新材料在實際使用時，必須要考慮商業價值，只有當新技術或新材料在綜合考量下的商業價值高於稀土永磁材料時，才會形成全面性替代」。

東莞證券 有色金屬分析師許正堃表示，「10年內不會有比稀土更新更好用的永磁材料」。需求端隨著終端產品向高端製造、綠色環保、新能源新材料等領域邁進，未來稀土行業利潤空間有望打開。

中信證券也發布報告稱，近10年稀土永磁下游應用場景不斷擴充，傳統需求如汽車、風電、變頻空調、消費電子等穩健支撐；新興需求如新能源車、工業節能電機、工業機器人等正蓬勃發展下，認為將繼續成長。

不過，上海交通大學電氣工程系副主任王志新透露，早在5年前，中國就有技術團隊觀察到特斯拉在進行相關研究，近年來也已經開始有向產品化發展的趨勢。

王志新指出，要實現不用稀土的永磁電機目前有兩條路線，第一是永磁輔助同步的勵磁電機，最大特色是用鋼做轉子，可以不用稀土；第二種是對稀土本身的替代，製造一種新型的磁性材料，比如用鐵和鎳的材料作為稀土材料上的替代。

他指出，從技術突破上來說，永磁電機不依賴稀土是有「技術」路徑的，但下一步需要觀察特斯拉的技術成果和相關的設計效果。