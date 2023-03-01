特斯拉將推平價電動車？造車成本減半 售價2.5萬至3萬

特斯拉執行長馬斯克發表「宏偉計畫」第三階段。圖為2020年1月資料照片。（路透）

特斯拉 1日舉行投資人大會，執行長馬斯克 發表他的「宏偉計畫」第三階段（Master Plan 3），宣示公司成長的下一個階段將建立在全球永續能源未來上，同時暗示將打造出下一代的電動車 。特斯拉的工程主管也提出要將車輛組裝成本減半的計畫。

馬斯克表示：「地球將邁向永續能源經濟，而且在你有生之年就會發生。」

馬斯克預料制定一套生產平價小型電動車的計畫，該計畫能夠擴大特斯拉品牌的吸引力並抵禦競爭。他秀出一張投影片，顯示兩款經偽裝遮掩的未來車款示意圖。

在投資人大會舉行之際，特斯拉股價1日盤後下跌約2%，顯示市場對特斯拉沒有實際展示備受外界矚目的新一代車做出反應。

特斯拉工程與設計主管舉例解釋如何把造車成本繼續壓得比競爭同業更低，以及如何維持領先地位。

特斯拉首席工程師莫拉維（Lars Moravy）表示，公司預期製造下一代電動車的成本，會是當前Model 3或 Model Y成本的一半。 他介紹了一款「未開箱」的未來電動車款的製作流程，將透過結合次組裝（sub-assemblies）、降低複雜性與組裝時間來壓低製造成本。

知名特斯拉投資人葛柏（Ross Gerber）推文表示，這場簡報等同是大肆預告下一代車即將來臨，「他們一切安排好了，生產成本少了50%。你將獲得一輛2.5萬-3萬美元的電動車」。

馬斯克展示特斯拉未來電動車系列的投影片，包含Semi電動卡車在內的現有車款，做為預料達4.4億輛車市場規模的一環，也顯示電動皮卡Cybertruck和一款被布蓋著的未來車款，做為3億輛車市場規模的一環。另外也顯示一款同樣用布遮掩、尺寸較小的車款，做為預料達7億輛車這塊最大市場的環節。特斯拉主管也透露，Cybertruck今年將問世。

特斯拉同日也向其他電動車品牌開放首批的10座美國超級充電站。該公司主管說，特斯拉也聚焦在超級充電網絡之外，開發設在商用停車場的充電基礎設施。

特斯拉當前的目標是在2030年前讓交車數增加15倍至2000萬輛，因此攻佔大眾市場是很關鍵的。為達此目標，特斯拉必須改善其電池技術，這也成為這場投資人會議的主要議題。

另外，特斯拉可能擴展的產品之一是熱泵。馬斯克與特斯拉傳動系統和能源工程高級副總裁巴格利諾表示，熱磊能夠大幅降低家庭與辦公室供暖成本，是朝永續能源過度期間容易實現的目標。