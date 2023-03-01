墨西哥總統證實 特斯拉將蓋「非常大」新廠

墨西哥總統羅培茲（見圖）表示，特斯拉將在該國北部興建一座新的組裝廠，化解外界對特斯拉可能取消建廠計畫的疑慮。（路透）

墨西哥 總統羅培茲表示，特斯拉 （Tesla）將在該國北部興建一座新的組裝廠，化解外界對特斯拉可能取消建廠計畫的疑慮。知情人士透露，這筆投資 案的規模至少10億美元。

路透報導，羅培茲2月28日在與特斯拉執行長馬斯克談話後，宣布這項新廠計畫，他形容整家特斯拉會來到墨西哥蓋一座「非常大的」電動車組裝廠，也提到電池相關的潛在投資仍蓄勢待發。他未揭露這座工廠所生產的車型。

一名墨西哥官員表示，這座工廠將是特斯拉的超級工廠（Gigafactory），有望生產電動卡車Semi、電動跑車Roadster，可能還有其他車款。另一名官員說，這座工廠可能生產某種休旅車（SUV），而Model Y是特斯拉最暢銷的SUV。墨西哥政府的說法是，特斯拉可能在3月1日投資人日上宣布這項計畫的細節。

羅培茲周二親自宣布此事，一掃近期外界對他可能擾亂這筆投資案的疑慮。這座工廠將設在蒙特雷（Monterrey）都會區，原先外界擔憂，當地水資源短缺的問題，可能使墨國當局要求特斯拉需達成特定條件，進而讓這項計畫胎死腹中。

羅培茲說，馬斯克瞭解墨國的擔憂，並提出解決缺水問題的承諾，其中一個方法是使用組裝過程中的回收水。

知情人士透露，這筆投資額最初將達到10億美元左右，加上後續的階段，整體投資額有望攀抵100億美元。

對墨西哥來說，這是個好消息。墨國正努力利用新冠疫情引發的地緣政治緊張情勢和供應鏈中斷，把製造業產能從亞洲帶到北美，把自身打造成所謂的投資近岸中心。墨西哥去年吸引的外國直接投資額創紀錄新高，因企業前往墨國尋求低成本和技術高的勞動力、以及與美國自由貿易的優勢。

對特斯拉而言，在墨國設廠符合美國政府的補貼資格。拜登政府推出規模3,690億美元的通膨削減法，允許在墨國、加拿大組裝的電動車也能獲得美國的補貼。從墨國企業採購的電動車電池和關鍵礦物，還享有租稅減免。