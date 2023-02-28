股東控誇大自動輔助駕駛功能 馬斯克與特斯拉挨告

路透導，特斯拉及其執行長馬斯克遭到股東起訴，指控他們誇大其電動汽車自動駕駛和全自動駕駛技術的有效性和安全性。（路透）

動車大廠特斯拉 （Tesla）及其執行長馬斯克 （Elon Musk）今天被告上法院，股東指控這家公司和馬斯克誇大電動車 「自動輔助駕駛」和「全自動輔助駕駛」技術的效率和安全性。

路透社報導，股東們向舊金山聯邦法院提出擬議集體訴訟，指稱特斯拉隱瞞公司技術如何「造成意外事故和受傷的重大風險」，以錯誤和誤導性的說法蒙騙了他們4年多。特斯拉曾通報多起致命撞車事故，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正重新審視這家公司的「自動輔助駕駛」（Autopilot）系統。

股東們說，隨著真相公諸於世，特斯拉的股價數度下跌，包括在國家公路交通安全管理局展開調查之後，還有媒體報導美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）調查馬斯克關於「自動輔助駕駛」系統的陳述之後。

國家公路交通安全管理局本月16日下令召回逾36萬2000輛配備「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving）beta版軟體的特斯拉電動車，因為這些車行駛到十字路口時可能不安全；特斯拉當日股價應聲下跌5.7%。

特斯拉表示，公司同意召回車輛，但不認可國家公路交通安全管理局的分析。

股東們在訴狀中說：「被告的違法行動和失職，以及公司普通股票市值暴跌，導致原告和其他利害關係人蒙受巨額損失及損害。」

特斯拉沒有媒體聯絡部門，尚未回應記者詢問。

今天這起由股東之一拉蒙塔尼（Thomas Lamontagne）等人提出的訴訟，是要為2019年2月19日到2023年2月17日的特斯拉股東尋求損害賠償，金額不明。特斯拉前財務長阿胡加（Deepak Ahuja）和現任財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）同列被告。

根據財經雜誌「富比世」（Forbes）即時榜單，馬斯克目前是全球第2大富豪，僅次於酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族。

馬斯克預定出席3月1日的特斯拉投資人日活動，宣傳特斯拉的人工智慧功能和車款系列擴張計畫。