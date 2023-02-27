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特斯拉投資人日將登場 馬斯克平價新車計畫成焦點

中央社舊金山27日綜合外電報導
電動車大廠特斯拉（Tesla）本週將舉行投資人日，由於執行長馬斯克多年來向外界描繪生產平價版電動車的夢想，特斯拉迷希望本週能聽到馬斯克說明他的想法，以及如何辦到。美聯社
電動車大廠特斯拉（Tesla）本週將舉行投資人日，由於執行長馬斯克多年來向外界描繪生產平價版電動車的夢想，特斯拉迷希望本週能聽到馬斯克說明他的想法，以及如何辦到。美聯社

電動車大廠特斯拉（Tesla）本週將舉行投資人日，由於執行長馬斯克多年來向外界描繪生產平價版電動車的夢想，特斯拉迷希望本週能聽到馬斯克說明他的想法，以及如何辦到。

路透報導，馬斯克（Elon Musk）去年說，他擱置了一輛要價僅2萬5000美元的平價版電動車Model 2推出計畫，因為還沒搞定新的電池技術，這項技術對於平價版電動車攸關重大。

特斯拉若要達成2030年底前交車量成長15倍、達到2000萬輛的目標，必須將觸角擴展至大眾市場。

由於經濟疲軟和競爭日益激烈，特斯拉承受業績壓力，因此近幾個月來祭出降價策略，以衝刺銷量。

特斯拉股價今年以來已大漲約60%，但和2021年11月的高點相比仍然是腰斬。

平價版電動車料成為馬斯克在3月1日投資人日（Investor Day）發表的「總體規劃第三部分」（Master Plan Part Three）最受矚目內容。他當天還將宣布擴廠和資本支出計畫。

至於馬斯克若提及任何時間表，投資者都會存疑，因為他在打造這家全世界市值最高的汽車公司過程當中，也錯過了一些自訂的最出名期限。

深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）的經理合夥人孟斯特（Gene Munster）說：「要解讀馬斯克，公式非常簡單，就是將他提出的任何時間表乘以2。」深水資產管理公司持有特斯拉的股票。

孟斯特預期，特斯拉的新車平台最快2025年才會推出。不過，這還是比傳統汽車產業開發新車的時間快上好幾年。

特斯拉 馬斯克 電動車

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