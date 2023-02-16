我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新仇舊恨？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

快看世界／淘汰廚師 這餐廳讓機器人炒菜 會做70道

特斯拉水牛城員工欲組工會 投訴控遭裁員報復

中央社華盛頓15日綜合外電報導
圖為特斯拉在紐約州水牛城工廠。美聯社
圖為特斯拉在紐約州水牛城工廠。美聯社

根據美國政府機構接獲的投訴，特斯拉公司（Tesla Inc.）今天將紐約州水牛城（Buffalo）工廠自動駕駛部門的員工裁撤數十人，時間就在這些工人發起成立工會行動的第2天。

路透報導，特斯拉紐約州工廠的工人本周稍早表示，將與紐約上州工人聯合會（Workers United Upstate New York）成立工會，這會有助於這些工人取得職場的發言權。

紐約上州工人聯合會今天在向美國全國勞工關係局（National Labor Relations Board）提出的投訴中，指控全球市值最高車商特斯拉藉著裁撤某些工人，以「報復成立工會的活動」。

投訴指出，特斯拉此次裁員30人以上，還說這些工人也接獲一封電子郵件，內容包含政策更新，要求他們須在獲得全體與會者同意後，才能記錄工作場所的會議內容。

但投訴說：「這項政策違背了聯邦勞動法，也違反了紐約州規範記錄對話的單方同意法。」

員工要求特斯拉尊重他們籌組工會的權利，並呼籲特斯拉簽署公平選舉原則（Fair Election Principles），以防特斯拉對工人加以威脅和報復。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）過去就曾直言反對工會，並在2018年推文說，員工若組成工會，就會喪失股票期權，而全國勞工關係局則要求馬斯克刪除這則推文。

特斯拉 紐約上州 紐約州

上一則

賣光光…特斯拉Model Y本季在美售罄 4月前不再產更多

下一則

特斯拉充電站將供他牌電動車用 分析師看法兩極

延伸閱讀

特斯拉充電站將供他牌電動車用 分析師看法兩極

特斯拉充電站將供他牌電動車用 分析師看法兩極
換取補助 特斯拉開放充電椿

換取補助 特斯拉開放充電椿
馬斯克：年底將找人接推特

馬斯克：年底將找人接推特
賣光光…特斯拉Model Y本季在美售罄 4月前不再產更多

賣光光…特斯拉Model Y本季在美售罄 4月前不再產更多

熱門新聞

特斯拉1月率先將兩款熱賣電動車Model 3和Model Y降價數千元。（路透）

電動車愈來愈便宜 今年內價格將與一般汽車差不多

2023-02-12 20:42
Tesla每輛車的獲利是Toyota的五倍多。（取材自Tesla）

Tesla超級賺 賣一輛車的獲利是Toyota的5倍

2023-02-12 03:24
蘋果公司新一代Apple CarPlay可顯示多項資訊。 網路圖片

新一代Apple CarPlay功能更強 14家車廠今年有望搭載

2023-02-15 11:56
特斯拉（Tesla）的休旅車款Model Y。(歐新社)

賣光光…特斯拉Model Y本季在美售罄 4月前不再產更多

2023-02-15 22:25
南韓電動車市場觀察機構SNE研究公司公布，特斯拉去年電動車交車量增加40%至131萬輛，但市占率萎縮。（路透）

全球去年電動車銷售首破千萬輛 比亞迪擠下特斯拉稱冠

2023-02-14 00:54
福特汽車將設廠生產磷酸鐵鋰電池（LFP）。(路透)

福特汽車獨資在密西根州設電池廠 採用寧德時代技術

2023-02-13 23:05

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食
劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
劉文正沒死原因曝光 經紀人夏玉順也改口

劉文正沒死原因曝光 經紀人夏玉順也改口