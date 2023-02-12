Tesla超級賺 賣一輛車的獲利是Toyota的5倍

Tesla每輛車的獲利是Toyota的五倍多。（取材自Tesla）

Toyota豐田 汽車去年4到12月期間賣出的車，每輛的淨利是24萬日圓（約1820美元），相較下，Tesla特斯拉 每輛車賺126萬，是豐田的五倍多。這個差異顯示豐田「多管齊下」戰略——同時推動汽油車和電動車 ——有其侷限性，而特斯拉則受益於純電動車路線。

日經報導，在2022年12月底止的九個月當中，豐田的原料成本較一年前增加了1.1兆日圓。豐田預計在截至3月的會計年度，可節約成本2100億日圓，但這顯然與額外增加的成本相差甚遠。

Tesla每輛車的獲利是Toyota的五倍多。（取材自澎湃新聞）

迥異於豐田有眾多車款供選擇，特斯拉僅提供四種高端車款。2021年以來，特斯拉的產量和銷量均大幅增長，推升獲利能力。在12月底止的三季裡，特斯拉淨利相當於1.26兆日圓，接近同期豐田的營收1.9兆日圓。

特斯拉股價周四勁揚3%到207.32美元，較1月6日盤中觸及的低點飆高104%。該股今年來大漲68%，表現優於那斯達克100指數的上漲13%。

另外，中國電動車製造商比亞迪每輛車的獲利在19萬到20萬日圓間，快要追上豐田。比亞迪去年賣出186萬輛電動車，包括插電式混合動力車，銷量成長3.1倍。

Tesla每輛車的獲利是Toyota的五倍多。（美聯社）

根據日經，若想力壓競爭對手，豐田必須提高產量，利用規模經濟來降低成本。但提高產量說起來容易、做起來難，豐田周四表示，本年度生產目標僅910萬輛，產量調降10萬輛，原因是半導體短缺。