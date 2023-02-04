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特斯拉買來不到1周 行駛高速公路「方向盤突掉落」

記者胡玉立／即時報導
一名特斯拉新車車主在新澤西高速公路上駕著剛領的新車Model Y，方向盤竟然脫落。（取自推特）
一名特斯拉新車車主在新澤西高速公路上駕著剛領的新車Model Y，方向盤竟然脫落。（取自推特）

一名特斯拉新車車主日前在推特發文抱怨他的「可怕遭遇」表示，在新澤西高速公路上駕著剛領的新車Model Y，方向盤竟然脫落。幸好後方沒有來車，否則後果不堪設想。

事故車主帕特爾(Prerak Patel)29日的推文立即引來關注和媒體報導。新州木橋鎮(Woodbridge)警局證實，當天據報在1號公路拖走了一輛特斯拉；事故報告指稱，駕駛說「車子方向盤從轉向柱上脫落」。

帕特爾的後續推文，貼出他與特斯拉保養廠服務部門的對話截圖以及一張面額103.96元的修理方向盤發票。

一名特斯拉新車車主在新澤西高速公路上駕著剛領的新車Model Y，方向盤竟然脫落...
一名特斯拉新車車主在新澤西高速公路上駕著剛領的新車Model Y，方向盤竟然脫落。（取自推特）

帕特爾寫道，「我該為製造缺陷負責嗎？不到一周，就拿到方向盤故障帳單。把車修好，不是公司的責任嗎？我們對特斯拉失去信任，開這輛車已不再覺得安全。如果特斯拉能收回這輛車並全額退款，我們感激不盡。」

30日，帕特爾的推文和截圖顯示，特斯拉已取消這筆收費，但表示「特斯拉沒有退貨政策」。

31日，帕特爾發文表示，現在特斯拉給了他兩個選擇：「留下車子附加保固」或「換輛新車」。他請推特用戶投票建議他該怎麼做；結果有6120人參與意見調查，有83.4%建議他「換輛新車」。

帕特爾說，在他做出最後決定前，經銷商會借他一輛車代步。

據報導，這不是特斯拉首度傳出汽車方向盤脫落的消息。2020年也曾有一名來自英格蘭的推特用戶圖塔拉(Jason Tuatara)推文表示，拿到特斯拉Model 3新車不過一個月，方向盤就掉了下來；他很擔心車子其他部分是不是也會脫落。

紐約郵報(NYP)指出，特斯拉確認該方向盤未用螺栓固定於車身，正在調查生產過程發生了什麼事。

特斯拉Model Y多功能車(路透)
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