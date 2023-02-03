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墨外長：特斯拉很快會宣布赴墨設廠 當局正協助找地

編譯季晶晶／綜合2日電
墨西哥外交部長厄伯拉特表示，特斯拉預料很快會宣布在該國投資設廠。（路透）
墨西哥外交部長厄伯拉特表示，特斯拉預料很快會宣布在該國投資設廠。（路透）

根據墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard），特斯拉（Tesla）預料很快會宣布在該國進行投資，當局正致力擴大基礎設施和再生能源供應以爭取企業轉移陣地赴墨設廠。

厄伯拉特接受彭博訪問表示，墨西哥政府一直在與馬斯克領導的電動車大廠合作，協助該公司選址設廠，特斯拉已經考察了多個地點，但他不願意透露更多細節。他說：「我認為我們非常接近特斯拉宣布這項消息。但還沒有確切日期。他們會宣布，我們不能（越俎代庖）。」

厄伯拉特是2024年最可能代表墨西哥執政黨國家復興運動參選總統的人選，他受訪時正前往參觀Puerto Penasco太陽能發電廠計畫，這是當局在西北部地區推動備受讚譽的「索諾拉計畫」（Sonora Plan）的其中一環，該計畫旨在建設範圍廣泛的再生能源基礎設施，以協助實現雄心萬丈的氣候目標並鼓勵企業投資。

墨西哥，尤其是墨國北部各州，是想將業務從中國大陸搬到更靠近美國市場的公司最偏好的地點。但想搭近岸外包的順風車，墨國必須能緩解缺電問題，特別是來自再生能源的電力。

特斯拉動向一直深受市場關注，正式宣布赴墨設廠之前，該公司上月先大幅調降了美國地區汽車售價20%，震撼同業。本周一，福特汽車將與特斯拉Model Y競爭的電動休旅車Mustang Mach-E降價900美元至5,900美元，具體取決於車款選擇，這顯然是對特斯拉的回應。特斯拉的大降價也普遍影響到二手電動車價，引發大量特斯拉車主的強烈不滿。此舉雖然可能衝擊品牌吸引力，但也吸引到新買家，推高銷量。

分析師擔心降價會大幅削減利潤率，但看到特斯拉積極搶市，保護其在電動車主市場的主導地位，投資人似乎感到滿意。自宣布降價以來，特斯拉股價已上漲超過48%。

特斯拉 墨西哥 投資

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