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方形方向盤太難用？Tesla Model S / X 改回傳統設計

聯合新聞網
兩年前Tesla Model S、X 改款式樣時，一併發表了長相奇特的 Yoke 方向盤。取自Tesla
兩年前Tesla Model S、X 改款式樣時，一併發表了長相奇特的 Yoke 方向盤。取自Tesla

約莫兩年前，Tesla 推出 Model S、X 改款式樣時，便一併發表了長相奇特的 Yoke 方向盤，在當時引起了廣泛討論，也間接促使許多車廠爭相仿效。

不過，造型前衛奇特的設計，除了有創新成分在，也引發不少購車車主批評，歸因於當時 Yoke 是唯一配置的方向盤設計，這也使得車主必須被強迫習慣使用這具方向盤。當然，在當時也有人特意在 twitter 上詢問 Elon Musk 是否能夠有改善措施，他直接以「沒有」來回答網友。

而就在日前，當我們點開 Model S、X 的購車頁面，便發現到方向盤選單統一都已經改回傳統設計，值得一提的是，Yoke 方向盤還是有在選配清單當中，且價格是免費！這想必也讓那些為了 Yoke 方向盤，想方設法以高價找料改車的車主們心頭涼上不少。

Yoke 方向盤最大的特點在於取消上、下擺幅的握持部位，僅留下三點與九點鐘方向的握桿，這等同於要強迫駕駛者習慣將方向盤的扶握位置處於固定狀態。且若換位思考，Elon Musk 早已提過，高階自動駕駛是 Tesla 未來的終極目標，讓方向盤朝越來越精簡的方向邁進，或許也是正確的決策。不過，或許是歸因於接獲越來越多消費者負面反饋與批評，Tesla 不得不走退路，帶回傳統方向盤設置。

日前 Model S、X 的方向盤選單統一都已經改回傳統設計。取自Tesla
日前 Model S、X 的方向盤選單統一都已經改回傳統設計。取自Tesla

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