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擠下連3年稱霸BMW 特斯拉奪2022北美豪華品牌銷售王

記者黃俐嘉／即時報導
Tesla 2022年在美國市場交付了約491000輛，擠下了連三年稱霸的BMW，成為去年美國市場豪華品牌銷售冠軍。（取材自Tesla）
Tesla 2022年在美國市場交付了約491000輛，擠下了連三年稱霸的BMW，成為去年美國市場豪華品牌銷售冠軍。（取材自Tesla）

儘管特斯拉究竟是否屬於「豪華品牌」的討論，在近期一直是多數人議論的焦點之一，就連BMW執行長Oliver Zipse也曾在採訪中提到，他並不認為Tesla是豪華品牌的一員；但即便如此，各家外媒在計算銷量比較時仍是將Tesla列在了豪華品牌列表中。而各車廠在近期結算2022年銷量時，出現了一個近25年來首次見到的結果。

Tesla Model 3。（取材自Tesla）
Tesla Model 3。（取材自Tesla）

美國豪華品牌銷售冠軍在經過約莫25年的時間後，王座終於回到了美國的自主品牌手上。根據〈Automotive News Research & Data Center〉的數據預估，全球電動車一哥特斯拉Tesla去年在自家市場共交付約491000輛，相較2021年大幅成長了44%，並且也以賣破百萬輛的成績繼續坐穩全球電動車龍頭寶座；而特斯拉在美國市場賣破49萬輛的成績，更是讓這家電動車品牌一舉成為2022美國豪華車銷售冠軍，擠下了自2019年起連續三年稱霸的德國豪華車廠BMW。

去年在美國市場交付332388輛的BMW，落後特斯拉約15.9萬輛只能屈居於第二...
去年在美國市場交付332388輛的BMW，落後特斯拉約15.9萬輛只能屈居於第二位。（取材自自BMW）

也因如此，去年在美國市場交付332388輛的BMW只能屈居於第二位，而特斯拉則是首度在美國豪華市場年銷售取得了領先的地位。接續在BMW之後，排名第三名為286764輛的德國三芒星Mercedes-Benz，之後依序為258704輛的Lexus、186875輛的Audi、133726輛的Cadillac，而Acura與Volvo則是另外兩家去年銷量有超過10萬輛的豪華品牌。另外，除了特斯拉外，凱迪拉克為第二家出現在去年美國十大豪華車廠銷售裡的美國品牌。

Lexus去年在美國市場交付258704輛，成為2022年美國豪華品牌銷售第四名...
Lexus去年在美國市場交付258704輛，成為2022年美國豪華品牌銷售第四名。（取材自Lexus）

特斯拉去年成功奪下自家市場的豪華品牌銷售冠軍後，J.D. Power的數據和分析副總Tyson Jominy對此表示，由此現象可以看出美國豪華市場已經出現了消費版圖的變動，電動車愈來愈成為消費者主要的購車選擇，若豪華車廠想在層峰階級取得優勢，就必須想辦法提升電動車銷量來擊敗特斯拉。順帶一提，去年在美國以將近15.9萬輛差距落後給特斯拉的BMW，根據原廠提供的數據顯示，純電BMW在2022年於美國市場交付了15584輛，與2021年相比小幅成長了4.7%。

德國三芒星Mercedes-Benz 2022年在美國交付286764輛，為去年...
德國三芒星Mercedes-Benz 2022年在美國交付286764輛，為去年美國豪華品牌銷售第三名。（取材自Mercedes-Benz）

此外，特斯拉無預警在美國宣布全車系大降價，其中，人氣最火燙的純電休旅Model Y更是有著高達20%的降幅。讓最新售價52990美元的Model Y Long Range取得了《降低通膨法案》的電動車7500美元聯邦稅收抵免優勢，此舉將有望拉升Model Y在美國的銷量表現，或許今年第一季會因此繳出一張亮眼的成績單。

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