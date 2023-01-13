特斯拉大降價1.3萬 美國新車主怨：我感覺被騙了

特斯拉近期宣布大降價，讓許多降價前買車的車主不滿。（路透）

特斯拉 近期宣布大降價，讓許多降價前買車的車主不滿，有人抱怨，原本可以省下高達1萬3000美元。

彭博報導，網頁設計師西蒙斯（Marianne Simmons）曾是特斯拉鐵粉，去年9月買了第二輛特斯拉電動車：一輛白色高性能版Model Y，售價超過7萬7000美元，現在特斯拉宣布大降價，她發現本來可以少花1萬3000美元買下同款汽車 。

現年32歲的西蒙斯說，「我覺得我被騙了。從一開始，我就多花1萬3306美元。降價幅度如此大，會影響很多剛買車的人。」

報導指出，這就是特斯拉當前車主需要面對的現實。為了在需求疲軟的情況下增加銷量，特斯拉執行長馬斯克決定在美國大幅降價，對於現有客戶來說，他們所擁有的汽車轉售價格將隨著新車型價格大幅下降而受到重創。

市場研究網站edmunds.com分析師德魯里（Ivan Drury）表示，「對於任何現有的特斯拉車主來說，這都是一種打擊。任何最近購買特斯拉新車的人都會立即感受到影響，希望自己只是租了特斯拉的車。」

德魯里說，新車降價將立即重創二手車 交易，並可能進一步壓低價格。他說，購車者通常更希望購買新車，因此二手車的價格可能會下降更多。