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特斯拉新廠將落腳印尼 雙方接近達成初步協議

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉與印尼接近達成設廠的初步協議。（路透）
特斯拉與印尼接近達成設廠的初步協議。（路透）

彭博引述知情人士報導，特斯拉接近達成在印尼建廠的初步協議，因為馬斯克的這家電動車生產商希望能利用印尼的關鍵電池原料鎳礦儲量。

知情人士表示，這座工廠的年產能將高達100萬輛，符合特斯拉希望其全球所有工廠最終達到此一產能水準的雄心。協商內容包括計畫在印尼建造服務於生產和供應鏈等不同功能的多項設施。因談判保密而不願具名的知情人士說，交易尚未簽署，也有落空的可能。

特斯拉股價周三上漲3.68%到123.22美元。該股去年重挫65%。

馬斯克和特斯拉代表沒有立即回覆尋求置評的電郵。印尼投資部部長Bahlil Lahadalia周三被問及這筆潛在交易時表示，與特斯拉的談判由海事和投資協調部領軍。該部會代表未回覆置評請求。

印尼一直希望爭取特斯拉前往設廠。印尼總統佐科威去年5月親自前往美國德州見馬斯克，並在8月與特斯拉簽下50億美元的鎳礦供應合約。佐科威受訪時表示，他想要特斯拉他的國家生產電動車，不只設電池廠，願意花時間說服馬斯克相信，印尼不僅僅關鍵資源的供應商。

印尼工廠至少會成為特斯拉在美國本土市場之外的第三家工廠，前面有上海和柏林附近的超級工廠。馬斯克去年8月曾在特斯拉年度股東大會上表示，他預計特斯拉最終會在全球興建10到12家工廠。

特斯拉 印尼 馬斯克

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