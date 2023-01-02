特斯拉大中華區總裁朱曉彤 傳接掌北美市場銷售業務

電動車大廠特斯拉（Tesla）的大中華區總裁朱曉彤。（路透）

美國電動車 新聞網站Electrek在2日引述知情人士的消息報導，電動車大廠特斯拉 （Tesla）的大中華區總裁朱曉彤已經接掌北美市場的銷售、服務與交車業務。

根據Electrek報導，朱曉彤的正式頭銜依然是負責亞太地區的副總裁，但知情人士透露，朱曉彤已被納入北美銷售、服務與交車的組織表中。

另一位高層主管瓊斯（Troy Jones）現在是特斯拉北美銷售與服務副總裁，他是已在該公司歷練12年的資深老將，這幾年來負責北美銷售事宜，直接向執行長馬斯克 匯報。

最新的消息顯示，瓊斯現在直接向朱曉彤匯報，這使得他負責北美的銷售與服務業務。

特斯拉未回應路透提出的置評請求。

路透上月報導指出，朱曉彤和他的上海團隊已經造訪美國加州和德州的特斯拉工廠，引發同事間流傳討論，在馬斯克把重心放在他對社群平台推特的收購之際，朱曉彤正準備接下更具分量的角色。

朱曉彤是特斯拉內部一顆新星，最初是負責開發中國大陸的超級充電網絡，後來迅速負責特斯拉在大陸的業務，隨後更掌管了亞太地區業務。

在朱曉彤的領導下，特斯拉上海廠去年從受到疫情封鎖措施影響後強勁反彈，奮力帶動特斯拉接近其2022年產量成長50%的目標。

特斯拉周一公布去年第4季產量與交車報告，但低於華爾街預期，原因是遭遇物流問題、需求減緩、利率上揚與經濟衰退疑慮等因素影響。特斯拉去年全年交付131萬輛，較前年成長40%，未達全年交車量成長50%的目標。全年產量則成長47%，達到137萬輛。

特斯拉股價在2022年重挫65%，是這家公司2010年上市以來最糟年度表現。