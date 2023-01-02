特斯拉去年底降價促銷 上季交車量仍不及預期

隨交車的等候期縮短，分析師關注特斯拉的重心由供不應求轉為供過於求。（路透）

儘管在美國和中國兩大市場分別祭出優惠措施，特斯拉 （Tesla）上季交車量仍不如分析師 所料，反映在利率升高和經濟趨緩的疑慮下，電動車 需求已明顯趨緩。

特斯拉在去月12月底為止的三個月共交付405,278輛電動車，雖創下單季最高紀錄，但不如彭博調查分析師原估的420,760輛。特斯拉去年已增闢兩座組裝廠，但全年交付131萬輛，較前年成長40%，未達全年交車量成長50%的目標。全年產量則成長47%，達到137萬輛。

特斯拉去年已在中國降價並減產，在美國也推出7,500美元的折扣。不過，由於利率上揚、通膨高漲等經濟阻力，加上馬斯克併購推特後種種突兀行徑令人不安，特斯拉12月股價重摔37%，全年大跌65%。

伯恩斯坦分析師 Toni Sacconaghi 說：「我們相信特斯拉在需求上面臨很大狀況。我們相信特斯拉勢必得調降成長目標（以低於產能生產），不然就得繼續擴大全球性的降價，進而壓縮利潤。」

特斯拉表示，上季一共生產439,701輛車，比交車量多出34,423輛。特斯拉發布新聞稿說，「繼續轉向更均衡的地區生產組合」，導致轉運中的車輛進一步增加。

特斯拉每季公布的交車數據被普遍視為電動車整體需求的風向球。Loup Ventures 管理合夥人 Gene Munster 分析說：「整體汽車業都面臨物流的問題，而生產和交車差距在上季拉大。」

特斯拉並未公布各地區的銷售數字，只知道美國和中國是兩個最大市場，而去年有95%是Model 3和 Model Y。