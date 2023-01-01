特斯拉將發布Q4交車量 預料落在42萬輛 牽動股價

電動車大廠特斯拉（Tesla）即將發布去年度第4季交車量，預料將落在42萬輛左右。(路透)

電動車大廠特斯拉 （Tesla）即將發布去年度第4季交車量，預料將落在42萬輛左右，投資 人應密切觀察特斯拉實際交車量是否符合預期，歷史經驗顯示該公司股價往往會受此牽動。

巴隆金融周刊報導，特斯拉預計將在2日發布第4季交車量，因該公司通常會在每新的一季第二天，發布上季交車量和產量。

根據24家大型券商的分析師 預估，特斯拉第4季交車量將略低於42萬輛。FactSet彙整逾40位追蹤特斯拉的分析師共識預測為，接近42.5萬輛。

分析師在過去幾周持續下修特斯拉上季交車量預估。FactSet數據顯示，最高預測出現在去年夏季，落在45萬輛左右，但到了去年12月，共識預測下修至約43萬輛。

對投資人來說，約42萬輛的數字應該就算不錯。若特斯拉公布的交車量高於預期，其股價在幾周後發布完整財報之前通常會表現不錯。

反之亦然。特斯拉去年度第3季最終交付34萬3,830輛車，低於分析師預估的約35.8萬輛，結果在公布交車量（去年10月2日）和第3季財報（10月19日）之間的這段時間，股價就下跌約16%；標普500指數同期上揚約3%，那斯達克綜合指數漲1%左右。

特斯拉去年慘跌約65%，儘管年底跌深反彈，連三個交易日收漲，單年跌幅仍寫下該公司歷來之最。隨時序進入新的一年，如今特斯拉今年預期獲利將成長40%，每股盈餘將攀升至5.6美元，以此推估的本益比為22倍。

分析師預估特斯拉今年全年交車輛也將成長40%左右，落在180萬輛~190萬輛車之間，高於去年全年交付的約130萬輛。

若特斯拉符合2023年全年交車預估，將非常有助於令投資人相信該公司今年的盈餘預估是合理的、以及特斯拉股票過去一年可能有點拋售過頭。