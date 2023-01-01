我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

川普政治行情開高走低 被嘲「賴家王老五」

特斯拉將發布Q4交車量 預料落在42萬輛 牽動股價

編譯林奇賢／綜合外電
電動車大廠特斯拉（Tesla）即將發布去年度第4季交車量，預料將落在42萬輛左右。(路透)
電動車大廠特斯拉（Tesla）即將發布去年度第4季交車量，預料將落在42萬輛左右。(路透)

電動車大廠特斯拉（Tesla）即將發布去年度第4季交車量，預料將落在42萬輛左右，投資人應密切觀察特斯拉實際交車量是否符合預期，歷史經驗顯示該公司股價往往會受此牽動。

巴隆金融周刊報導，特斯拉預計將在2日發布第4季交車量，因該公司通常會在每新的一季第二天，發布上季交車量和產量。

根據24家大型券商的分析師預估，特斯拉第4季交車量將略低於42萬輛。FactSet彙整逾40位追蹤特斯拉的分析師共識預測為，接近42.5萬輛。

分析師在過去幾周持續下修特斯拉上季交車量預估。FactSet數據顯示，最高預測出現在去年夏季，落在45萬輛左右，但到了去年12月，共識預測下修至約43萬輛。

對投資人來說，約42萬輛的數字應該就算不錯。若特斯拉公布的交車量高於預期，其股價在幾周後發布完整財報之前通常會表現不錯。

反之亦然。特斯拉去年度第3季最終交付34萬3,830輛車，低於分析師預估的約35.8萬輛，結果在公布交車量（去年10月2日）和第3季財報（10月19日）之間的這段時間，股價就下跌約16%；標普500指數同期上揚約3%，那斯達克綜合指數漲1%左右。

特斯拉去年慘跌約65%，儘管年底跌深反彈，連三個交易日收漲，單年跌幅仍寫下該公司歷來之最。隨時序進入新的一年，如今特斯拉今年預期獲利將成長40%，每股盈餘將攀升至5.6美元，以此推估的本益比為22倍。

分析師預估特斯拉今年全年交車輛也將成長40%左右，落在180萬輛~190萬輛車之間，高於去年全年交付的約130萬輛。

若特斯拉符合2023年全年交車預估，將非常有助於令投資人相信該公司今年的盈餘預估是合理的、以及特斯拉股票過去一年可能有點拋售過頭。

特斯拉 分析師 投資

上一則

特斯拉延長中國市場優惠方案 2023開年衝業績

延伸閱讀

特斯拉延長中國市場優惠方案 2023開年衝業績

特斯拉延長中國市場優惠方案 2023開年衝業績
史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元
特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失
特斯拉交車量可望再創紀錄 但今年股價暴跌已難回天

特斯拉交車量可望再創紀錄 但今年股價暴跌已難回天

熱門新聞

最新數據顯示，特斯拉二手車價格下跌的速度比其他車還快，且庫存去化的時間也比較長。（路透）

特斯拉二手車價差好賺？現在反而跌更兇 衝擊新車需求

2022-12-27 20:38
建議先開冷氣除霧後再開暖氣、避免玻璃起霧造成行車隱患。（示意圖／取材自pexels）

先開冷氣再開暖氣「寒冬行車4危機」要注意

2023-01-01 02:12
供應鏈轉移對於利潤不高的汽車業而言仍得付出不小的代價。(路透)

成本不再決定一切 全球汽車業供應鏈正悄悄去中化

2022-12-27 03:47
豐田汽車26日表示，該公司11月全球產量創新高。（歐新社）

豐田11月全球產量創新高 警告晶片短缺情況持續

2022-12-26 00:48
分析師認為，特斯拉今年第4季的交車量可望再創紀錄。 路透

特斯拉交車量可望再創紀錄 但今年股價暴跌已難回天

2022-12-30 10:49
根據美國財政部，透過租賃商務車條款，部分進口電動車也符合抵稅補助資格。(美聯社)

美解決IRA電動車補助爭議 非北美製進口車也有辦法抵稅

2022-12-29 22:06

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉

跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招