鐵粉分析師警告：特斯拉Q4交車數恐不如預期

特斯拉股價今年大跌，分析師基於多股逆風，看淡股價展望。圖／路透

根據FactSet最新意見調查，長期看多特斯拉 （Tesla）股價 展望的Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives），如今雖仍名列27位建議買進該股的分析師名單之中，但已把特斯拉目標股價大砍30%。

財經網站MarketWatch報導，艾夫斯以第4季和明年恐出現「需求缺口」為由，一口氣把特斯拉目標股價下修30%，從250美元降到175美元。不過，他仍給該股「優於大盤」的評價，從2021年4月至今維持不變。但艾夫斯給的目標股價下修後，如今在FactSet訪調的27位看多該股分析師中變成最低。

艾夫斯表示，他現在認為，特斯拉公布的第4季交車數可能介於41萬輛與41.5萬輛之間，低於他原先估計的45萬輛，也不如FactSet共識預測的42.9萬輛。若是如此，根據FactSet資料，特斯拉單季交車數可能是2019年第2季以來首次未達預期。

艾夫斯在23日致客戶報告中寫道：「根據我們的研究，基於庫存量升高、最近降價和中國整體生產減緩，情況日益明朗化：特斯拉第4季交車數可能達不到華爾街已經下修後的預測。2023年的軌跡也可能轉弱。」

他說：「現實是，繼2018年需求大環境出現灰姑娘故事般的轉折後，特斯拉正面臨重大的總體經濟逆風及電動車競爭加劇逆風，在美國和中國兩地都開始顯見了。」

特斯拉23日紐約盤前股價彈升1.4%，有望中斷連跌五個交易日的頹勢，期間該股暴跌20.5%，22日終場以2020年9月來最低價收盤。

這檔股票仍步向特斯拉公司史上最大的月線、季線和年線跌幅。

艾夫斯並不把總經和需求「逆風」歸咎於特斯拉執行長馬斯克 ，但他批評馬斯克接掌社群媒體推特（Twitter）讓他分心，未能專心帶領特斯拉度過這些難關。

他說：「在特斯拉降價和全球庫存隨全球恐面臨衰退而開始增加的同時，馬斯克從領導觀點來看被視為『握著方向盤卻打瞌睡』，但此時正是投資人需要這位執行長帶領公司度過五級颶風之時。」

艾夫斯說，儘管短期內需求走軟，「馬斯克/推特馬戲表演」又歹戲拖棚，但他仍看好特斯拉長期股價展望，因為「轉型題材」完好如初，電動車需求可望在未來數年加速成長。

截至22日收盤為止，特斯拉今年來股價已重挫64.4%，遠比同時期美股標普500指數跌掉的19.8%慘重。