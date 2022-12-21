馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

特斯拉大中華區總裁朱曉彤。（路透）

特斯拉 （Tesla）大中華區總裁朱曉彤率隊奉派到美國解決生產問題，特斯拉同事間已開始盛傳，執行長馬斯克 為了推特分身乏術之際，朱小彤正被培養肩負更重要角色。

路透引述知情人士報導，朱曉彤帶著上海廠製造總監宋鋼團隊一行人，先後走訪特斯拉在加州 和德國的工廠，直到上周還待在美國。其中一位知情人士透露，朱曉彤一行人今年8月首訪美國，當時正好特斯拉在美國有幾個管理要職懸缺。彭博本月報導，朱曉彤來美協助管理德州的奧斯汀廠。不過，路透引述兩位知情人士報導，朱曉彤可望在特斯拉接掌更高階、管理範圍更廣的要職。

路透報導，上海廠人馬投入的項目包括拖延已久的Cybertruck車款，在奧斯汀廠保留給開發 Cybertruck和電池的區域，可以看到有中國工程師參與。而在加州佛利蒙廠，也有中國員工參與Model Y底盤組裝的工作。

上周，特斯拉慶祝奧斯汀廠創下一周生產3000輛Model Y的新里程碑時，朱曉彤本人也現身其中。

朱曉彤出生於中國，目前持有紐西蘭護照，據和他共事的人的說法和他在中國媒體的談話，他人相當簡樸，穿的經常就是一件印有特斯拉廠牌的羊毛夾克，住在距離上海廠10分鐘車程的公寓。

在上海官方的協助下，朱曉彤今年初讓停工兩周的上海廠恢復運作，並要求上海廠近萬員工留在廠區超過六周。路透報導，朱曉彤本人留得更久，連睡覺都在廠內，比照馬斯克2018年睡在佛利蒙廠方便監督的做法。

員工高達2萬人的上海廠第3季產量大幅反彈，Model Y和Model 3增產幅度都超過70%。9月為止，上海廠已占特斯拉逾半產量。

上海廠無論在節省成本和廠房創新方面都表現出色，包括為簡化生產而引進大型的壓鑄機。

汽車業專家 Sam Fiorani 認為，上海廠製造團隊是向其他新廠傳授製造經驗的不二人選。他說：「馬斯克目前分身乏術，找出協助帶領特斯拉的人選是很重要的，尤其要有像朱曉彤這樣有製造專業的人才。」