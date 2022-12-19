特斯拉Model S、X 可在車上玩Steam遊戲 還有燈光秀

特斯拉全新的「Holiday Update」假日更新後可玩更多的Steam遊戲。（取材自Tesla）

電動車大廠特斯拉 Tesla本周宣布了全新的「Holiday Update」假日更新檔，這次的更新增加了許多車主期待已久的功能，其中之一就是能在Steam遊戲平台遊玩更多種類的遊戲，以及增加的Apple Music應用程式。

在原廠所公布的一段影片中，可以看到一名駕駛拿起遊戲手把，透過車內的中控娛樂螢幕玩「電馭叛客2077」遊戲。特斯拉在其說明欄中表示，2022年式Model S和Model X或擁有16 GB RAM更新的車型都可以使用Steam程式。且從影片中來看，還支援無線手把功能。

「Holiday Update」更新後，特斯拉甚至支援無線手把。（取材自Tesla）

長久以來，特斯拉車主們多次要求原廠將了Apple Music應用程式加入至特斯拉中。這次更新後原廠也順應民意，更新後添加了Apple Music。增添Apple Music這雖然不是官方預告，但在彼得森博物館 的特斯拉展覽中，Apple Music就已經出現在展間車輛的娛樂資訊系統當中。

來源：Tesla

此外，特斯拉還增加了可以從車輛內部的攝影機撥打Zoom電話的功能。最其中重要的一點，便是車輛處於寵物模式或哨兵模式時，車主將能夠使用鏡頭查看車內，觀看你的寵物是否有乖乖地等你或是在車內搗蛋。

寵物模式可以透過車內攝影機觀看寵物的狀態。（取材自Tesla）

看完前幾項娛樂和實用更新內容後，最後登場的則是十分炫炮甚至可以說中二的更新了。透過這次新的更新，特斯拉增加了燈光秀模式，允許多輛特斯拉汽車同時開啟一場炫麗的燈光秀。

來源：Tesla