瑞士缺電危機 特斯拉電動車可能被禁止上路

歐洲今冬有缺電危機，瑞士正起草限電計畫，特斯拉電動車可能無法上路。（美聯）

歐洲今年冬天的缺電危機可能影響到特斯拉車主不能開車上路。英國媒體Telegraph報導，如果氣溫下降而供暖需求增加，導致電力不足，瑞士可能會禁電動車 ，屆時特斯拉車主恐怕要找有傳統燃油汽車的鄰居搭便車。

這對電動車車主和汽車投資人來說是個意外發展。巴隆周刊報導，缺電是因為戰爭──天然氣 變得稀缺且價格飆漲──並非電動車或再生能源的錯。

瑞士在11月下旬起草有關限制和禁止用電的立法，這是一份應急計畫，以防電力供應在一年之中的最冷月份出現問題。

該計畫將房間供暖、洗衣機／烘乾機的使用、公司行號開暖氣設定的溫度，以及商業設施是否可以繼續營業，全包括在內。迪斯可舞廳必須儘量將暖氣調到最低，甚至關閉。

電動車主也在管制之列。私人用電動車「絕對必要」時才能上路，例如洽商、購物、宗教活動和出席法庭聽證會。依電力短缺嚴重程度，限電措施分四階段實施，電動車屬第三階段。

瑞士混合使用水力發電、核能發電和燃燒化石燃料的傳統發電。前兩者占能源需求最高可達90%，天然氣在剩餘部分扮演重要角色，尤其是冬季，因為水力發電此時的產出可能下滑。

天然氣在歐洲很貴，每千立方英呎基準價已漲到40美元，遠高於美國的接近6美元，因為主要來源是俄羅斯 ，例如瑞士消耗的天然氣有40%出自俄羅斯，而今，供應和價格都受到俄烏戰爭的影響。與天然氣相比，石油和汽油可以從俄羅斯以外的許多國家進口。

長遠來看，即使不是全面的、而是部分的電動車禁令，也會影響消費者的購車行為。當然，歐洲國家很可能尋求多元化其發電資產，以減少對俄羅斯的依賴。

特斯拉的股價周一下跌6.4%到182.45美元。上述報導和整體股市走勢都可能是原因。標普500和那斯達克指數分別收跌1.8%和1.9%，而福特和通用汽車分別挫低3.5%和2.8%。